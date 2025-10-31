¡Ah del castillo! Fortalezas de León para pasear por su historia

Un castillo es una historia y cada uno cuenta una diferente. En una tierra de reinas y reyes como León hay ejemplos que son destinos para una jornada que combine turismo con cultura. Los hay por toda la provincia y son más que una postal porque aunque en muchos casos sirvan de imagen, dentro está el relato de otros tiempos. Por haberlos hay uno hasta en León capital. Y, por supuesto, el Castillo de Ponferrada es un vestigio célebre de historia y simbología del Bierzo y todo el Noroeste.

En todos los casos coincide el atractivo de la propia localidad, lo que suma interés a la ruta. Villafranca del Bierzo, Valencia de Don Juan, Alija del Infantado, Villavieja, Grajal de Campos, son algunas de estas manifestaciones arquitectónicas que aúnan cultura y patrimonio y que son un excelente pretexto turístico para luego disfrutar de sus territorios, otros atractivos y su gastronomía. Fortalezas, torreones, palacios, en diferentes estados de conservación completan un mapa histórico de la provincia en base a restos arquitectónicos que tienen siglos de vida.

Turistas visitantes del casco antguo de PonferradaL. DE LA MATA

Castillo de Ponferrada. El Castillo de los Templarios de Ponferrada está considerado como el más notable del noroeste de España. Sus orígenes prehistóricos lo relacionan con un asentamiento durante la primera Edad del Hierro. Su privilegiada situación lo convirtió en un recinto amurallado con diferentes dependencias en su interior. Un total de 8.000 metros cuadrados conforman los restos históricos de este impresionante Castillo. Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Nacional desde 1924. Siglos de Historia aguardan entre las murallas del Castillo de los Templarios, según informan desde la web Castillo de los Templarios.

Castillo de Laguna de Negrillos. Es una de las fortalezas que pertenecieron al conde de Luna, de característico estilo constructivo que presenta planta cuadrada y fábrica de mampostería, excepto en las esquinas, cuyas aristas se edificaron en piedra de sillería. Se conserva la torre del homenaje y el almenado de los muros. Fue erigido en el siglo XIII, aunque lo que puede verse actualmente es la reconstrucción realizada en el siglo XV por Don Diego Fernández de Quiñones y doña María de Toledo.

Castillo de Grajal de Campos. Como en el caso anterior, el portal de turismo de Castilla y León, promociona este enclave. Posiblemente sea uno de los castillos más avanzados para su época. En el siglo XV, la villa de Grajal pasa a manos de la familia de los Vega. Un descendiente de éstos, Hernando, comienza a levantar el actual castillo a principios del siglo XVI sobre los restos de otro anterior, que fue concluido por su hijo Juan de Vega y Acuña, conde de Grajal.

CASTILLO DE VILLAFRANCA DEL BIERZOL. DE LA MATA

CASTILLO ARTILLERO DE GRAJAL DE CAMPOSSECUNDINO PEREZ

Castillo de Valencia de Don Juan. Desde agosto de 2008 la fortaleza gótica de los Acuña alberga el Museo del Castillo de Valencia de Don Juan, impulsado por el Ayuntamiento es un museo de sitio en el que se puede realizar un recorrido por la historia de esta población, desde sus orígenes allá en la segunda edad del bronce hasta la actualidad. El museo está ubicado en el interior de la Torre del Homenaje, y se distribuye en tres plantas en las que se realiza un recorrido cronológico de abajo hacia arriba de los hitos más importantes.

Castillo de Villafranca del Bierzo. En el año 1486, el rey Don Fernando el Católico se traslado al Castillo de Corullón, entonces residencia de Dña. Juana de Osorio y Don Luis Pimentel, para la creación del Marquesado de Villafranca. Así cuenta castillovillafranca.es que desde esa fecha se empezó la construcción de un castillo en Villafranca como sede del Marquesado, siendo realizado en su totalidad por el segundo Marques de Villafranca y Virrey de Napoles Don Pedro de Toledo junto a su esposa Dña. Maria Osorio y Pimentel.

El Castillo de León acogió la cárcel vieja.DL

Castillo de León. Explica Turisleón que el castillo de León, también llamado «torres de León» en la documentación medieval, es la ciudadela de la ciudad española de León. Antaño cárcel local, desde 1982 es sede del Archivo Histórico Provincial de León. Se trata de un edificio emblemático y representativo de la arquitectura civil en la ciudad de León, conocido también como «Cárcel Vieja».