El pueblo a poco más de dos horas de León que se cuela entre los más buscados de España para una escapada rural

Desde la ermita de Guía hasta las olas de Santa Marina, Ribadesella ofrece un escenario natural que seduce por su belleza intacta y su accesibilidad.Getty Images

Actualizado:

Puede que su nombre no figure entre los destinos más mediáticos de la costa norte, pero lo cierto es que Ribadesella ha logrado colocarse entre los 15 pueblos más buscados en España para una escapada rural, según el Estudio de Búsquedas en Google de Turismo Rural en 2024, elaborado por la plataforma Sensación Rural en colaboración con la agencia de marketing digital o10media. La sorpresa no es solo su posición destacada, sino su cercanía con León: a poco más de dos horas de carretera, este municipio asturiano se consolida como una opción perfecta para quienes buscan desconectar sin recorrer cientos de kilómetros.

Las emblemáticas villas indianas de Santa Marina, símbolo del esplendor arquitectónico de Ribadesella, refuerzan su identidad como destino con historia y encanto costero.Getty Images

Ribadesella: el refugio rural que conquista desde la autenticidad

Según el estudio, Ribadesella acumuló 18.400 búsquedas durante 2024, situándose en el puesto 10 del ranking nacional de pueblos más consultados para turismo rural. Este dato, recogido tras analizar más de 8.600 términos relevantes en Google Ads, refleja una clara tendencia hacia destinos que combinan entorno natural, atractivo histórico y accesibilidad.

Ribadesella combina la cercanía al mar con la majestuosidad montañosa de los Picos de Europa, atrayendo a quienes buscan autenticidad rural y desconexión sin ir lejos.Getty Images

La localidad asturiana reúne una serie de elementos que la hacen especialmente codiciada: su ubicación en la costa oriental del Principado, su cercanía con los Picos de Europa, la belleza serena de playas como Santa Marina, y la riqueza patrimonial que ofrecen enclaves como la cueva de Tito Bustillo. Pero, además, se ha consolidado como una alternativa realista para el turismo de proximidad, una de las grandes claves del estudio: más del 30% de las búsquedas de turismo rural en España se realizan para destinos dentro de la misma provincia o regiones colindantes.

En este contexto, para muchos leoneses, Ribadesella aparece como ese equilibrio entre lo suficientemente lejos para sentir que se ha "salido del mapa" y lo bastante cerca como para planear una escapada de fin de semana sin estrés.

Un turismo rural que responde a nuevas exigencias del viajero

El informe revela otros datos que ayudan a entender por qué lugares como Ribadesella están en pleno auge. El 88% de las búsquedas totales en turismo rural se centran en casas rurales, un formato íntimo, personalizable y, sobre todo, compatible con grupos familiares o de amigos. En cuanto a los servicios más demandados, destacan aquellos asociados al bienestar y al confort: piscina, jacuzzi, chimenea o spa son los términos más repetidos.

Ribadesella responde con nota a estas expectativas. La oferta de alojamientos rurales con encanto, muchos de ellos con vistas al Cantábrico o enclavados en plena naturaleza, ha crecido en paralelo a la demanda.

El impacto de la IA y el móvil: cómo se decide hoy una escapada rural

Uno de los aspectos más reveladores del estudio es la consolidación del teléfono móvil como herramienta decisiva en la búsqueda de alojamientos rurales: el 78,5% de las consultas se realizan desde el smartphone. Y no es el único cambio relevante. Aunque Google sigue liderando con un 95% de cuota de mercado en España, su peso específico como canal de búsqueda ha caído un 14% respecto a 2023, lo que refleja una diversificación de las fuentes de inspiración y decisión: redes sociales, recomendaciones directas, o incluso IA generativa.

Una escapada que se decide en enero... y se disfruta todo el año

El análisis temporal de las búsquedas también da pistas sobre el perfil del viajero rural. Enero, contra todo pronóstico, es el mes con mayor volumen de consultas, lo que indica una planificación con antelación que contrasta con el consumo espontáneo de otros modelos turísticos. Ribadesella encaja aquí como un destino "de calendario": accesible en coche, adaptable a cualquier estación, con una agenda natural que va del surf al senderismo, y con gastronomía que enamora en cualquier época.

Lo que hace apenas unos años era un destino para iniciados o para quienes recorrían Asturias con pausa, se ha convertido hoy en una de las joyas del turismo rural español más buscadas, según datos de comportamiento digital reales y auditables. La escapada ideal no está en el fin del mundo. Está, literalmente, a poco más de dos horas de León.