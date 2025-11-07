San Andrés del Rabanedo, capital del futbolín

El sonido inconfundible de las barras girando con destreza y de la bola rodando marcarán el ritmo de este fin de semana en San Andrés del Rabanedo.

Por primera vez, el municipio leonés se convierte en el epicentro del futbolín español al acoger el XVI Campeonato Europeo de Futbolín REM, que reunirá a más de 150 jugadores en el pabellón Camino de Santiago, en la localidad de Trobajo del Camino.

Durante quince ediciones la cita se celebró en Benidorm, pero este año la organización ha decidido mirar al norte. «Queremos fomentar la competición en esta zona y acercar el futbolín profesional a nuevos jugadores y aficionados», explica el concejal de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud, Manuel Romero. Y promete ser un acierto. El torneo, que nació con vocación europea, ha terminado por consolidarse como una referencia nacional gracias a una peculiaridad que distingue al futbolín español del resto del mundo: las figuras de dos piernas separadas. Este detalle técnico, tan cotidiano en España, lo convierte en un juego completamente distinto del modelo internacional de una sola pierna. Toda la competición, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Andrés, estará informatizada, con pantallas que mostrarán en tiempo real los resultados, clasificaciones y próximos enfrentamientos. Además, las partidas más destacadas serán retransmitidas en directo a través de las redes sociales.

Los niños disponen de interesantes actividades en las bibliotecas.DL

Este XVI Europeo de Futbolín se divide en tres modalidades: mixto, femenino y por selecciones provinciales, con representación de equipos de León, Galicia, Salamanca, Asturias, Zaragoza, Logroño, Cataluña, Comunidad Valenciana y Sevilla.

Mañana sábado, 8 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas, se disputará la fase de liguilla de las tres divisiones del torneo mixto.

Por la tarde, de 16.00 a 22.30 se jugarán los playoffs, clasificándose las 16 mejores parejas de cada división para la jornada del domingo, mientras que el domingo, día 9, se celebrarán las fases finales y la entrega de trofeos. La entrada será gratuita durante todo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Además, hoy viernes de 18.30 a 22.00 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas, en la que cualquier persona podrá disfrutar de partidas gratuitas en los futbolines profesionales del torneo. Paralelamente al impulso deportivo, San Andrés del Rabanedo ha renovado recientemente uno de sus espacios más emblemáticos: el Parque Antonio García Valladares, conocido popularmente como Parque de los Patos.

El parque de los Patos se ha remodelado.DL

El recinto ha sido objeto de una puesta a punto integral. Se han lavado con máquinas de alta presión todos los caminos peatonales, se han perfilado los bordes, sustituido las papeleras y repintado el mobiliario urbano y los puentes. Además, se han instalado más bancos y se ha acondicionado la laguna y el acceso trasero. El concejal de Medio Ambiente, Servicios Generales, Urbanismo y Contratación, Alejandro Calvo, destaca que con «estas actuaciones se pone de manifiesto el compromiso con el acondicionamiento y puesta a punto de los espacios municipales y que son para el disfrute de vecinos y visitantes».

San Andrés del Rabanedo aprovecha esta cita deportiva para mostrar su dinamismo y su apuesta por la vida activa.

Los mayores disponen del programa Vida Activa.DL

En paralelo al campeonato, este Ayuntamiento del área metropolitana leonesa impulsa iniciativas en las casas de cultura de Trobajo y Pinilla, con actividades para todas las edades: talleres, exposiciones y encuentros vecinales que a lo largo del año buscan acercar la cultura y el ocio a los vecinos del municipio.

Este mismo viernes, la Biblioteca de Trobajo acoge la presentación del libro «La Lectora» y, por su parte, los clubes de lectura de Pinilla han participado recientemente en un encuentro con Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las letras. Además, durante la semana de Halloween y todos los Santos, ambos centros culturales municipales han ofrecido actividades a los escolares. A la oferta deportiva, cultural y de ocio, a los elementos históricos y culturales que atesora Trobajo, San Andrés, Ferral y Villabalter, las cuatro localidades que integran el municipio, se une el exitoso programa de «Vida Activa», dirigido a las personas mayores, y que continúa cosechando una gran aceptación, consolidando la idea de que en el municipio de San Andrés del Rabanedo hay espacio para todos los públicos y estilos de vida. En este curso se han recibido más de 1.100 solicitudes y se han formado 13 grupos de gerontogimnasia, cinco grupos de relajación, seis grupos de baile en línea, un grupo de zumba, uno más de sevillanas y otro de actividad artística. También hay un grupo de baile de salón, otro de teatro, uno de pintura, 17 aulas de memoria, cursos de manejo del móvil, programas Caminata y Cultureando, coro y pandereta.