El Comedor de Cervantes: El sabor de la buena cocina

El Comedor de Cervantes es todo un referente gastronómico de León. Un lugar en el que cada plato es una delicia para el paladar. Y en un ambiente acogedor para disfrutar de la buena mesa. Solo o en compañía.ÁNGELOPEZ

Buen y acogedor ambiente, excelente cocina y un servicio esmerado. Esos tres ingredientes maridan a la perfección en El Comedor de Cervantes. Desde hace años. De la mano de Javier y todo un grupo de personas que hacen que cada experiencia en el local sea inolvidable. Y que lleve a repetir.

En la calle Cervantes 10 abre sus puertas (salvo miércoles y jueves por la mañana) el restaurante El Comedor de Cervantes para convertir su propuesta en algo delicioso. Todo el año. Y ahora con la llegada del otoño y luego el invierno cambiando su temporada de arroces, que ha sido todo un éxito, por la reconfortante y sabrosa de cuchara. Y con un plato distinto cada día. ‘La cuchara manda’ es un eslogan que le viene como anillo al dedo a su oferta culinaria. Y es que un reconstituyente cocido leonés los lunes (23 euros) un marmitako los martes (18 euros) o un arroz caldoso de bogavante los viernes (28 euros) son platos que invitan a deleitarse con ellos. Para cualquier paladar o estómago.

Sin olvidarse que los miércoles y jueves se puede consultar también la disponibilidad.

Pero El Comedor de Cervantes va incluso má allá de esas propuestas deliciosas salidas de sus fogones. Del 17 al 27 de noviembre con otra propuesta de lo más estimulante y atractiva, las 'Jornadas de la Carne'. Con una excelente materia prima y una cuidada elaboración en la cocina del restaurante y a un precio de lo más ajustado de 58 euros por persona (menú a mesa completa) la carta para estas jornadas incluye desde el carpaccio de solomillo, vinagreta de alcaparras y anchoa y queso Idiazábal ahumado como aperitivo a un entrante Steak Tartar, chile ahumado y mostaza antigua.

Abriendo de la forma más sabrosa boca para lo que va a llegar después con un primer plato de costilla a baja temperatura en su jugo y un segundo T. Bone (selección Premium). Y lo más dulce con un postre a elegir para poner la guinda a esta delicia de experiencia gastronómica en la que no puede faltar un buen vino Ramón Bilbao Reserva. Agua, café y chupito para poner punto y final a un rato de placer culinario en El Comedor de Cervantes.

Dirección: Calle Cervantes, 10. León Teléfono de reservas: 987 012 714