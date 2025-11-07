Restaurante La Pineda de León: Gastronomía y música con 'De Sur a Norte'

El restaurante La Pineda de León abre este sábado sus puertas a la música, la buena música 'De Sur a Norte' para maridar perfectamente con su propuesta gastronómica. Para no perdérselo.RAMRO

Su propuesta culinaria a lo largo del año es para apuntar, probar y disfrutar. Y si a eso añadimos buena música, en directo, da como resultado una velada para disfrutar al máximo. Esa sabrosa y armoniosa propuesta es la que ofrece el restaurante La Pineda de León este sábado 8 de noviembre de la mano del grupo asturiano «De Su a Norte». A partir de las 21.30 horas. No es la primera vez que deleitan con sus rumbas y alegría en La Pineda. Y seguro que no será la última.

Ellos son parte de unos ingredientes que combinan a la perfección con la propuesta culinaria para la ocasión que saldrá de los fogones y sabiduría culinaria de este establecimiento de referencia.

DL

Durante su actuación, con una buena mesa y mantel, los comensales podrán disfrutar a un precio de lo más accesible (25 euros) de un menú que incluye un primer plato a elegir entre «dúo de croquetas de chorizo, huevo y jamón ibérico», «arroz negro con calamares y alioli», «sopa de marisco» y «canelones de calabacín rellenos de carne y setas».

Y unos segundo también a elegir entre «bacalao con pisto gelatinado», «selección de carnes a la parrilla», «cordero asado con patatas panaderas» y «tira de asado y criollo a la parrilla con ensalada criolla».

Entre los postres a elegir un «fondant con helado», «flan de café con nata» y «tarta de queso con mermelada». Y para «regar» con buen sabor dos vinos con sabor y forma como un tinto Bravía Tempranillo (cuatro meses en barrica) y un vino blanco Turbio Cosechero. Sin olvidarse del agua mineral.

Para saborear, degustar y escuchar en un «Sábadoparty» muy especial en el restaurante La Pineda de León. donde sus platos y tapas en la barra también gozan de un extraordinario encanto. Como sus peritos, hamburguesas y raciones.

Y es que este restaurante es más que un establecimiento para comer o cenar, es un lugar para disfrutar de la buena gastronomía. Un lugar en un ambiente ideal que también da cabida y con su protagonismo a otras propuestas que maridan perfectamente con su esencia culinaria. En este caso con la música del grupo «De Sur a Norte».

Y a la vuelta de la esquina otra de sus propuestas culinarias para los meses de otoño, invierno y también la primavera, sus deliciosos y sabrosos calçot. Porque La Pineda de León es también su paraíso. Buen provecho. Para todo el año y a más corto plazo para este sábado 8 de noviembre.

Dirección: Carretera de Asturias, km 3,5. Villaquilambre (León) Teléfono: 987 243 589 y 658 900 978