Las fotos del Campeonato de Europa de Futbolín en San Andrés del Rabanedo
Por primera vez en 15 años, el Campeonato Europeo de Futbolín REM sale de Alicante y recala en San Andrés del Rabanedo, que convierte a León en foco de esta disciplina desde hoy y hasta el domingo para 150 jugadores. El público dispone de acceso gratis
El pabellón Camino de Santiago de San Andrés del Rabanedo acoge este fin de semana la decimosexta edición del Campeonato Europeo de Futbolín que, hasta ahora, se celebraba en Benidorm.
En la cita continental participarán más de 150 deportistas, en las categorías de División de Honor, 1º División, 2º División, Selecciones y categoría femenina, con la totalidad de parejas nacionales, ya que esta disciplina deportiva de ocio tiene dos modalidades, donde las piezas cuentan con una o dos piernas y es en la segunda donde es más habitual en España, mientras que en otros países europeos tan solo cuentan con una pieza de una pierna.
En el evento se contará con una zona de competición y una zona de entrenamiento en la que el público podrá jugar en los futbolines mas avanzados técnicamente y también se realizará una competición de dardos con inscripción libre, contando con algún elemento de juegos más
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo
El Campeonato de Europa de Futbolín, en San Andrés del Rabanedo