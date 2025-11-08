Las fotos del Campeonato de Europa de Futbolín en San Andrés del Rabanedo

En la cita continental participarán más de 150 deportistasVirginia Moran

El pabellón Camino de Santiago de San Andrés del Rabanedo acoge este fin de semana la decimosexta edición del Campeonato Europeo de Futbolín que, hasta ahora, se celebraba en Benidorm.

En la cita continental participarán más de 150 deportistas, en las categorías de División de Honor, 1º División, 2º División, Selecciones y categoría femenina, con la totalidad de parejas nacionales, ya que esta disciplina deportiva de ocio tiene dos modalidades, donde las piezas cuentan con una o dos piernas y es en la segunda donde es más habitual en España, mientras que en otros países europeos tan solo cuentan con una pieza de una pierna.

En el evento se contará con una zona de competición y una zona de entrenamiento en la que el público podrá jugar en los futbolines mas avanzados técnicamente y también se realizará una competición de dardos con inscripción libre, contando con algún elemento de juegos más