Catarsis de cuerpo y alma

En un tiempo muy lejano llegó a este monasterio milenario un huésped que estaba ciego. Lavóse sus ojos en el manantial que aquí manaba y bendijo al cielo al recobrar la vista. Esta es la leyenda escrita sobre el Monasterio de Ara-Mada, hoy convertido en un hotel rural en el que se combinan a la perfección el lujo y el bienestar con los sonidos de la música y el agua. El Monasterio de Ara-Mada es en realidad un antiguo refugio templario.

Ara-Mada sorprende nada más atravesar su gran portón de iroco que da paso al atrium, un patio interior romano con una fontana de agua. Dispone de seis habitaciones dobles y una suite, tres de ellas abuhardilladas y dos con hidromasaje vertical y sauna. Todas comparten dos cosas: las vistas espectaculares a los paisajes de la montaña oriental de León y su nombre, inspirado en un fuente de la antigüedad clásica. Bandusia, pirene, tamárica, áurea o aqua dei son algunas de las denominaciones de las alcobas que hacen referencia al culto que los celtas dieron a estas tierras a través de sus aguas.

Lograr la máxima relajación es posible en este lugar que hace gala de una gran tranquilidad gracias al Aqua Dei, un spa que aprovecha al máximo las propiedades de sus aguas medicinales. Tiene sauna de hammam, ducha bitérmica o de contrastes, ducha escocesa, salas en seco para tratamientos de contracturas, con infrarrojo y máquina de electroestimulación y gimnasio. También dispone de ducha vichy, que se recibe tumbado en una camilla en la que se esparcen microchorros de agua templada y caliente y que mejora la eficacia del masaje. Es antiestrés, sedante y eficaz contra el reumatismo, entre otras dolencias. Previamente se pueden aplicar envolturas en fangos o algas con múltiples propiedades terapéuticas. En cuanto a los tratamientos, se realizan masajes, reflexoterapia podal, reiki, chocoterapia, fangoterapia, vinoterapia o hidratación de manos y pies.