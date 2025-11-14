Puente Almuhey celebra su gran feria

pacho rodríguez

De entre todas las ferias que subsisten por León si hay una que conserva las esencias y que además cubre su función fundacional de promoción de actividad es la de Puente Almuhey, que, felizmente por eso, se celebra este fin de semana. Y es además la décima edición de la X Feria Multisectorial Comarca de Puente Almuhey, que es como se llama en nombre largo y que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre.

El Ayuntamiento de Valderrueda logra, por otra parte, que esta cita se sitúe en los primeros puestos de las que se celebran a lo largo y ancho de la provincia. Por lo que más que un ejercicio de resistencia es sinónimo de pujanza. En resumen, dos jornadas a las que hay que acudir si se quiere estar al día de los sectores implicados, dado ese carácter múltiple.

A las 11.00 horas de la primera jornada, esto es el 15 de noviembre, sábado, comienza la feria multisectorial con la novena Concentración de mastín Español, y la consiguiente exposición de ganado.

Ese será el comienzo para dar paso ya a las 11.30 horas del Desfile de Pendones, Carros Engalanados y Mastines. Este acto servirá también participen en el mismo las autoridades del municipio e invitadas y la Banda de Música.

Y será, por supuesto, el mejor prólogo para que a las 12.00 horas se celebre el acto inaugural de la feria con la solemnidad requerida pero ya con la feria multisectorial Comarca de Puente Almuhey funcionando a todo gas.

Ya a partir de las 13.00 horas tendrá lugar la actuación de la Agrupación de Gaitas de la Virgen del Camino, Agavica. Y todo un acontecimiento artístico con la exhibición de talla de madera con motosierra, que será por gentileza de taller Ramiro Valero. Para los más pequeños también ha pensado la feria actividades que tendrán como principal atractivo los infalibles hinchables. Más propuestas consistirán los pintacaras.

Poe la tarde, a las 19.30, otro momento indispensable de X Feria Comarca de Puente Almuhey es la degustación de cecina y jamón al corte por Agustín Risueño (a!Cuchillo). Y el jamón y cecina de Risueño irá acompañado con las mejores viandas y productos de León, a cargo de la Asociación de Productores Agroalimentarios de Cistierna.

La parte musical de esta primera jornada correrá a cargo de Sonido Corco, desde las 20.00 horas.

El domingo comienza a las 11.30 horas con la tradicional matanza del gocho, que en este caso llega por gentileza de Deporcyl. A las 13.00 horas se llevará cabo ñla entrega de premios, que se completará ya como fin de feria con el sorteo rifa del gocho y cestas.

Situado en el lugar de confluencia de los Ríos Cea y Tuéjar, Puente Almuhey es el pueblo más habitado del municipio (300 personas), nacido a finales del s. XIX a raíz de la aparición de las explotaciones de carbón y de la construcción del Tren «El Hullero», que conserva su parada.

La calle principal fue en época romana zona de paso de la «Calzada del Pando», así como su puente, que da nombre al pueblo y que fue reconstruido en época medieval. 100 metros aguas abajo del puente se encuentra la Ermita románica llamada de la «Virgen de las Angustias» ( s.XII), junto al Cea, cerca de donde hubo un Monasterio, y el «Hospital de Puente de Muey», de la Orden de Malta. Enfrente están los restos del molino. Junto a la Ermita encontraremos una curiosa piedra, La Muria, situada en el lugar donde convergían los antiguos municipios de Valderrueda, Renedo de Valdetuéjar y La Vega de Almanza. Tiene labradas unas inscripciones que representan los pueblos.