El Bierzo saca las castañas del fuego

La castaña, en El Bierzo, es paisaje, alimento y es historia. Los castaños son identidad y suman biodiversidad. Árboles milenarios que nacieron en Asia y llegaron a los montes bercianos antes que los romanos. Castaños y castañas dieron al Bierzo un nutriente básico durante siglos y dan ahora un fruto exquisito con nombre propio, la Marca de Garantía Castaña del Bierzo.

Durantes seis días, la décima sexta Feria Intersectorial Internacional de la Castaña brilla con su mejor marrón glacé. Biocastanea 2025 saca las castañas del fuego en un año en que los incendios han herido al sector y todos los agentes involucrados unen sus fuerzas con un objetivo común, «la promoción y revitalización del sector de la castañicultura».

La continuidad de este evento que arrancó en 2010 es la clave de su éxito. El recinto ferial de Carracedelo acoge su cita internacional desde el jueves 13 al martes 18 de noviembre con la región francesa de Ardeche como invitada. La feria busca «concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de España en el marco de la Unión Europea, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y económico», así como «transferir el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación al tejido social y productivo», señala la organización.

El programa es amplio, variado y contempla actividades para múltiples públicos. Las Jornadas Internacionales de Transferencia Técnica (13 y 14 de noviembre) están dirigidas a estudiantes, propietarios, productores, técnicos y agentes comerciales relacionados con el castaño y sus productos. Con ellas se pretende transmitir los logros alcanzados por los equipos de investigación a los asistentes a las ponencias de un modo coherente con su formación y sus inquietudes y necesidades.

La Feria Sectorial Internacional de la Castaña, que se inaugura en la tarde del viernes en el recinto ferial de Carracedelo, está dirigida a la población en general y más específicamente a los productores y propietarios. La intención es dervir de expositor a las distintas empresas relacionadas con el castaño para mostrar sus productos y mejorar su posición en el mercado. Las demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada es otra pata importante de la cita, además de la visita técnica —Ciuden Vivero, un centro de transformación de la castaña y una plantación— y las demostraciones en el soto didáctico Corullón.

La oferta de actividades de Biocastanea es amplia y para todos los públicos

Con el objetivo de acercar el sector al público en general, la Feria de la Castaña da cabida a todo tipo de empresas relacionadas con la castañicultura, desde comercializadoras y transformadoras, a empresas de servicios, degustación, maquinaria y de producción de planta. El ambiente se anima con los stands de entidades u organismos oficiales y la propia Mesa del Castaño del Bierzo.

Charlas que abordan la problemática de los castaños, como el temido chancro o a la avispilla del castaño, y que abren horizontes a nuevos modelos de negocio y a conocer cómo funcona el consumo de la castaña en Francia y nuevas estrategias de marketing.

Días envueltos por el espléndido otoño berciano aprendiendo y disfrutando de las castañas con los cinco sentidos. El concurso fotográfico Biocastanea, concurso de productos de castaña y castaño y los talleres infantiles en el reciento ferial de Carracedelo, actividades para niños en zona acondicionada, aderezan una cita en la que tradición e innovación van de la mano.

Se puede participar en talleres de cestería, uso de la castaña en bisutería y en el arte, con transferencia de imágenes a madera de castaño o aprender la gastronomía de la castaña con las mujeres que rescatan las mejores recetas. Habrá reparto de castaños para plantar, el sábado y el domingo de 12 a 13.00 horas.

Las demostraciones en el soto didáctico de Corullón son otra pata de la feria internacional.

La Feria de la Castaña sirve el sábado otro de sus platos fuertes en la cita ineludible del Biocastanea Music Festival, con pasacalles de música tradicional y grupos como Nowie&The Barbers. Una jornada en la que el magosto popular y solidario pintan el ambiente perfecto de una tarde de otoñada en Carracedelo. Del bombo se sacarán las castañas del fuego con su delicioso sabor asado.

En el espacio técnico en Corullón se debatirá como gestionar el castaño para convivir con el chancro y Cesefor presentará los avances del soto didáctico en la relación entre suelo hongos y castaño, mientras que Imforest-Pefc España abordará cómo certificar la gestión sostenible en la producción de castaña.

Al calor y el sabor del magosto en Biocastenea.

La Mesa del Castaño del Bierzo pretende con esta edición «incrementar el esfuerzo de transferir a los castañicultores de la forma más cercana posible los avances y las técnicas que se aplican en la castañicultura actual en áreas de gran tradición». En el soto habrá áreas de demostración de recogida de castaña mecanizada, poda en altura mediante trepa, desbroce y trituración de restos, exposición de maquinaria. Seguridad en el uso de maquinaria ligera. Demostraciones de calibradoras, recogedoras, etc.

La Mesa del Castaño del Bierzo, creada en 2009 y promotora de la feria internacional, agrupa a asociaciones, empresas e instituciones para aumentar el rendimiento económico de la castañicultura y la perdurabilidad del castaño como elemento natural, social y paisajístico definitorios de la Comarca del Bierzo.