Mesón La Rueda: Delicioso sabor a mar y tierra

El marisco y el pescado son sus grandes referencias, pero en su carta también encuentran un lugar destacado las carnes. En el Mesón La Rueda todo es calidad. Desde su materia prima hasta el servicio pasando por un acogedor espacio donde el sabor de la buena mesa queda plasmado con letras mayúsculas.

Y así durante casi cuatro décadas en la que este emblemático establecimiento situado en el Crucero abre sus puertas al buen comer, a una propuesta culinaria que entrelaza la tradición, la buena, con la modernidad, los nuevos tiempos con Miguel Barros como cabeza visible de un proyecto gastronómico que creaba Manolo Barros y su mujer Yoli Viñambres.

ÁNGELOPEZ

Mariscos y pescados frescos van directos a sus fogones. De la lonja al mesón. Su aspecto, olor y sabor así lo refrendan. No hay nada mejor que ofrecer el mejor producto. Y eso lo tiene subrayado con letras mayúsculas La Rueda. Del mar a la tierra con sus carnes selectas.

Abrir las puertas del Mesón La Rueda es encontrarse a primera vista con un expositor que luce el colorido de un marisco de primera calidad: percebe, camarón, langosta, navajas, almejas, nécoras, ostras, centollos, zamburiñas, cigalas...

ÁNGELOPEZ

Lo que se pida se tiene y, si no, se puede encargar. La oferta de pescados frescos no desmerece a la propuesta del marisco. Y con hasta 14 tipos diferentes. La buena gestión de los proveedores hace que junto con los habituales de la carta se ofrezcan pescados del día, frescos. Las carnes de primera calidad tampoco faltan en su carta. Y para ‘regarlo’ todo, buenos y ricos vinos.

Todo para que la experiencia gastronómica sea plena, sabrosa y recordada. Comer bien tiene en este establecimiento su santo y seña. Y en León tiene en él un faro de buena mesa que sin duda alguna alumbra cada día desde las 13.00 horas para una deliciosa comida y las 20.30 horas para disfrutar de una rica y gratificante cena. Salvo los martes que no abre por la tarde-noche y el miércoles que permanece cerrado.

Solo existe una forma de comprobarlo. Abrir las puertas de La Rueda, entrar y degustar su amplia propuesta culinaria.

Dirección: Calle Relojero Losada, 8. León Teléfono: 987 237 367