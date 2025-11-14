Iasamar Catering-Gourmet: El placer de comer en cualquier lugar

Isamar se ha convertido en todo un referente de la comida a domicilio. Por calidad, variedad y profesionalidad. El de una empresa de León que ha hecho posible que el placer gastronómico pueda disfrutarse en cualquier lugar y momento.

Isamar lleva casi siete décadas (las cumplirá en 2026) haciendo que el placer de comer pueda disfrutarse en cualquier lugar u ocasión. En tu casa, en una reunión de empresa, con amigos,... Cualquier momento es bueno si detrás está una empresa familiar leonesa que ha abierto multitud de posibilidades a aquellos que no tienen tiempo para cocinar o que buscan disfrutar de una comida o cena elaborada por profesionales. Así es Isamar, una firma consolidada dentro del sector que ya es un referente de la comida a domicilio o en cualquier otro lugar.

Y todos los días del año con un reparto eficaz que hace que cada plato, menú u otro producto llegue de las instalaciones de Isamar al destinatario de una forma eficaz y cuidada. Luego llegará el momento para poder saborearlo y disfrutarlo.

Y con el sello de Isamar Gourmet una empresa familiar leonesa que lleva 69 años dando servicio a los leoneses, especializada en platos cocinados, menús de navidad, regalos de empresa, tablas de quesos, tablas de embutido, carta de aperitivos, bandejas desayuno, jamones ibéricos de las mejores marcas, cestas de fruta, regalos personalizados, conservas de alta gama,…

Y con un distintivo esencial basado en la presentación de sus productos y calidad. Sin olvidarse de que todo nace de la elaboración propia en sus instalaciones en las que también cuenta con un obrador de confitería. Para que esa calidad que es su seña de identidad sea la óptima como viene sucediendo desde el año 1956.

Su sección Isamar Catering cuenta con una cocina central para el servicio de catering a empresas y particulares. Desde las bodas, a las comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, bautizos, comuniones, cocktails, cenas de navidad, etc.

Toda propuesta tiene cabida y completa respuesta con un servicio integral o parcial donde el cliente elige el lugar y como.

Y con la llegada del Black Friday (15 al 30 noviembre) en una gran selección de productos de alta gama con descuentos del 10% en menús de navidad, jamones ibéricos, vinos, platos navideños... Y durante todo el año con el sello de una empresa que hace de la gastronomía un placer para disfrutar en cualquier lugar, solo o en compañía.

Y que sin duda alguna es un seguro de vida, en este caso de paladar y estómago, para aquellos que desean disfrutar de una sabrosa y variada oferta culinaria cada día del año. En Isamar está asegurado. Con sello leonés y con una exitosa, contrastada y dilatada experiencia que sin duda alguna convierte a esta empresa en un referente de buena mesa y mantel. Sea donde sea.

Dirección: Calle Alférez Provisional, 2. León Teléfonos: 987 222 412 y 669 789 426 Email: isamar@catering-isamar.com