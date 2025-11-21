35 años en directo

Lo que pasa en El Gran Café se lo llevan los oídos de su público porque todo pasa en directo. La sala de conciertos regentada por Guillermo Mateo alcanza ese status de lugar al que ir sin saber qué se programa porque la calidad es requisito. Aún así, la nómina de artistas que han pasado por su escenario es la de la historia del pop rock español de los últimos años. 35, en concreto. Que se celebran, cómo no, con conciertos. En El Gran Café y si hace falta en Espacio Vías para afrontar más aforo. Así que calidad, a poder ser, arriba y abajo del escenario. También detrás de la barra donde están Desi y André, los más rápidos del Noroeste, como antídotos contra la sed. Las semanas se cuentan con la Jam de La Banda del Gran Café. Y la parte de arriba se abre para eventos, cumpleaños, etc.

Siloé, nombre en boga de la escena indie, estuvo cuando no tocaba ni lo que toca ahora. Él solo con una guitarra. Pero pasan célebres cuando no lo eran tanto como Xoel López, Shinova, Sexy Zebras, Iván Ferreiro, Nacho Vegas, Los Gandules... Y clásicos habituales como Ariel Rot o los siempre recordados Antonio Vega o Javier Krahe. Es decir, que «el que no ha tocado en El Gran Café tocará», dice Guillermo. A lo que se le puede añadir los que vuelven con otros proyectos pero proceden de nombres indiscutibles como Supersubmarina, Izal, El Canto del Loco (David Otero) o Pereza (Rubén Pozo). Sin olvidar la cantera local de grupos leoneses.

En definitiva, la historia de estas tres décadas y media de conciertos se escribe a base de nombres. Ni underground, ni mainstream, el Gran Café sigue su camino a ritmo de directo. Su leit motive está en el qué pasará en el próximo concierto, que es lo que luego reconstruye su historia para contarla a base de canciones. Guillermo Mateo lleva ya 17 años al frente de todo. Un Gran Café tocado por una varita mágica que hace que él mismo recuerde su primer concierto programado: «Fue Josele Santiago». Acertó y ahí sigue. Con Carlos Fernández, al sonido, imprescindible.