Laguna de Negrillos: Paraíso en el Páramo Leonés

Laguna de Negrillos destila en cada una de sus calles ese encanto de una localidad y por extensión un municipio que guarda con mimo la esencia de su pasado. En el patrimonio, en las tradiciones, la cultura... Presume de su pasado y que se abre al turismo, el de esa España de interior que está ganando adeptos y que aúna tantas posibilidades para disfrutar. Así es esta localidad cabeza de municipio junto a sus otras tres pedanías.

Su pasado medieval está presente en buena parte de su patrimonio como una llamada al visitante. Desde la citada fortaleza que en su día ejerció como punta de lanza en la Reconquista y que es la única de toda la comarca del Páramo Leonés. Posee una torre del homenaje con cinco plantas y almenado en la parte superior (es la más alta der la provincia de León con algo más de 24 metros de altura). En ella se ha habilitado por parte del Ayuntamiento y la aportación de la Diputación de León un mirador y creando un museo de la historia y cultura de la villa que abrirá sus puertas en fechas próximas.

A escasos metros de la fortaleza se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, en plena plaza Mayor, en la que destacan su pórtico de entrada y su torre campanario. También es de admirar la Casa Consistorial, en este caso de mucho más reciente construcción, pero también ejemplo de la vitalidad que desprende de localidad.

Los vestigios de su muralla tampoco faltan en esta propuesta que convierte a la localidad en un reclamo importante a nivel turístico. Una propuesta que incluye visitas programadas y que contó con un espaldarazo importante desde septiembre del pasado año con un Plan Municipal de Turismo que incluyó un técnico en este apartado hasta marzo de este año y que a buen seguro será recuperado en un futuro.

Con carácter religioso el visitante tampoco debe dejar de pasar la oportunidad para contemplar la iglesia de Nuestra Señora del Arrabal asentada en lo que en su día fue una sinagoga judía (no hay que olvidar que Laguna fue en la Edad Media una plaza importante en cuanto a juderías se refiere dentro de la provincia de León).

Todo para refrendar la vitalidad de este municipio con Laguna de Negrillos como cabecera que en el apartado cultural también muestra su energía y compromiso con vecinos y visitantes. Y este año con propuestas como la Universidad de la Experiencia online con casi una veintena de alumnos. Actividad cultural que también encuentra otro de sus atractivos ne las artes escénicas. La Casa de Cultura es un lugar habitual de actividades que dentro los Circuitos Escénicos que auspicia la Junta y la Diputación convierte este recinto en un teatro con mucha vida.

Actividades e iniciativas que con la llegada de las últimas semanas del año y de la Navidad encuentran también una relevante respuesta. Desde el deporte con la San Silvestre popular del 26 de diciembre a los talleres infantiles pasando por las tradicionales cabalgatas, de Papa Noel y de los Reyes Magos. Para despedir el año de la mejor manera posible.

Y en un municipio de referencia no podía faltar la apuesta por el medio natural con diferentes rutas elaboradas por parte de la técnico municipal y que desde el Ayuntamiento pretenden consolidar. Nada menos que diez existen en la actualidad. La primera por orden no por importancia, ya que esta la determinan sus participantes es la abierta a bicicleta y senderismo de 9 kilómetros entre Laguna-San Cavador y Conforcos.

La Ronda, de 4,5 kilómetros es exclusivamente para senderismo mientras que La Senda Laguna Vela 2.0 comparte también a esta faceta la de poder realizarla en bicicleta con una distancia de 6,5 kilómetros. Otra ruta es la que va desde el camino de La Barca a Santa Cruz para bicicleta y con un trazado de 9,5 kilómetros. O la de las «Tres Rayas» para bicicleta de 17 kilómetros.

Laguna Gallo en bicicleta de 9 kilómetros y la Visita por los Pueblos (Conforcos, Cabañeros, Ribera, Grajal, La Antigua, Cazanuecos, Villamorico y Laguna de Negrillos) de 18 kilómetros en bicicleta son una propuesta interesante para cualquier época del año al igual que la de Villamandos de una veintena de kilómetros. Santa Cruz-Algadefe-Toral-Laguna de Negrillos de 19 kilómetros en bicicleta y Laguna Mora-Villamorico de 11,5 kilómetros también sobre las dos ruedas completan esta oferta en cuanto a rutas naturales para disfrutar con amigos y familia.

Y para reponer fuerzas o simplemente para degustar y dar placer al estómago la rica gastronomía destacando los platos a base de legumbres, como los garbanzos, las lentejas o las alubias con chorizo preparadas con la variedad autóctona de riñón.

Y sin olvidarse de que la localidad aún mantiene dos autos sacramentales, el Corpus y La Pastorada, que este año un grupo de vecinos ha recuperado para que pervida la tradición y que será representada el 24 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora del Arrabal.