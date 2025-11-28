Restaurante El Viejo Galeón: Esencia de la mejor cocina

El Viejo Galeón navega a toda vela. En Valencia de Don Juan abriendo su cocina a las excelencias culinarias qu nacen de sus fogones. Y con los mejores ingredientes, una materia prima que atiende a la proximidad y los productos de temporada. Carnes, pescados y demás platos suculentos que son delicia en cualquier paladar. Lugar emblemático y de parada obligada sus puertas están abiertas seis días a la semana (salvo los martes) para ofrecer comidas y cenas.

Y en estas fechas próximas a la Navidad nada mejor que subirse al galeón para, viejo en nomenclatura pero joven y vital en cuanto a su funcionamiento. Desde la sala de máquinas que es la cocina hasta el comedor donde cada plato ofrece las mejores sensaciones para el paladar... y el estómago.

RAMIRO

Comidas y cenas de grupo, de empresa, familiares... Todas tienen cabida en un establecimiento que puede presumir de unas carnes y pescados elaborados a la parrilla con un sabor tan particular y también suculento y que forman parte de su variada propuesta en la que, con la llegada del frío, también incluye el revitalizador cocido los jueves. Son solo una parte de una variada propuesta gastronómica en la que no falta el menú del día con cinco primeros y cinco segundos a elegir que van cambiando por semana o días en función de la rotación del producto de temporada.

Productos de calidad, proximidad y temporada que son la base de una elaboración cuidada hasta el más mínimo detalle. Son la esencia de un galeón que luce y navega a toda velocidad surcando los mares gastronómicos con una propuesta tan suculenta como atractiva para que nadie se quede sin abrir sus puertas y degustar sus ricas elaboraciones. Con la parrilla como uno de sus ejes. Y una atención esmerada que puede dar servicio hasta 200 comensales.

RAMIRO

Carnes maduradas, pescados, mariscos, cocido y un largo etcétera regados todos con un buen vino, de una tierra donde es santo y seña el Prieto Picudo.

Dirección: Avenida Palanquinos, 1. Valencia de Don Juan Teléfono: 604 018 956