Fabero: siente la Navidad

Fabero se vuelca de lleno con la Navidad y, por ello, desde el Ayuntamiento han diseñado una programación para todos los públicos y para llenar de luz, ilusión y esperanza cada rincón de esta localidad en el corazón del Bierzo.

Con el lema 'Siente la Navidad, siente Fabero' se presenta una programación que, durante todo el mes de diciembre y principios de enero, hará las delicias de todos, especialmente de los niños y niñas que esperan con alegría estas fiestas. Unas actividades que, además, cuentan con la colaboración de la Asociación de Comercio y Servicios de Fabero.

La principal novedad viene de la mano de Papá Noel, que ha escogido esta localidad como su hogar durante las fiestas. Así, en la Casa de Papá Noel se podrá descubrir la magia entre mapas estelares, cartas que viajan por el mundo y el incansable trabajo de los elfos. Es una propuesta para todas las edades que estará disponible del 4 al 24 de diciembre. Será el tiempo necesario para que Papá Noel se ponga a trabajar para hacer realidad los sueños de los niños y niñas de Fabero. La ubicación será en la Escuela del Ayer, en la calle Sierra Pambley, 10. Estará abierta los viernes, sábados y domingos de 17.00 a 20.00 horas, y el día 24 de diciembre de 16.00 a 18.00 horas. Para visitar la casa es necesaria reserva en el correo electrónico pozojulia@aytofabero.com o en el teléfono 671 028 841.

El jueves 4 de diciembre será la apertura de la Casa de Papá Noel y la jornada se completará con el encendido del alumbrado navideño a las 18.30 horas en el Ayuntamiento, la inauguración del belén artesano en el Centro Polifuncional a las 18.00 horas y la apertura de la exposición ‘Casual mente’ de David Santaolalla. Los días 6 y 7 de diciembre se celebrarán las Jornadas de la Matanza en los bares del municipio.

La programación se completa con propuestas culturales como la apertura de la muestra de Jesús Ramos ‘Valle del Silencio’, que será el día 13, y la inauguración de Negro Vivo el día 22, ambas en el Pozo Julia.

Otra de las grandes protagonistas de la magia de la Navidad en Fabero será la música, con el concierto de la Escuela de Música el día 16, a las 17.00 horas, y el del Grupo Joven Ospobi el 20 de diciembre, también a las 17.00 horas. Ambos tendrán lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. La mañana del día de Nochebuena, 24 de diciembre, a las 10.00 horas, se celebrará la ‘Noel Bike’, una quedada de Papá Noel en bicicleta en la Plaza del Ayuntamiento.

El broche de oro de estas fiestas será la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, en la que Sus Majestades llegarán las 18.30 horas a a la Plaza del Ayuntamiento.

SÁNTA BÁRBARA, SIEMPRE PRESENTE

Fabero, tierra de profunda tradición minera, celebra un año más la festividad de Santa Bárbara con una completa programación en la que colabora activamente la Asociación de Mineros Fabero–Sil. El miércoles 3 de diciembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la tradicional procesión en honor a la patrona, que partirá de la Iglesia Vieja de San Nicolás y se dirigirá hasta el Pozo Julia. Al finalizar, en la sala roja se ofrecerá a los asistentes un reconfortante chocolate caliente, un gesto que simboliza la hospitalidad de la localidad en estas fechas tan señaladas.

La jornada del jueves 4 de diciembre comenzará a las 11.30 horas con la bajada de la imagen de Santa Bárbara desde el Pozo Julia hasta la iglesia nueva. Como es habitual, serán los antiguos mineros quienes porten la imagen, ataviados con su uniforme de trabajo —funda y casco— en un emotivo acto que honra su historia y su oficio.

Tras la llegada al templo, se celebrará la misa solemne y el tradicional homenaje al minero, un reconocimiento a quienes dedicaron su vida a la labor en el subsuelo. A las 14.30 horas se ha organizado una comida de hermandad en el Hogar del Pensionista, promovida por la Asociación de Mineros de la Cuenca de Fabero–Sil. Ya por la noche, a partir de las 21.30 horas, tendrá lugar un baile con entrada libre.

La localidad continúa volcada en su tradición minera y, el viernes 5 de diciembre, en la sala de máquinas del Pozo Julia, se inaugurará la exposición ‘Los carboncillos que hablan’, de Francis Capelas. La apertura oficial tendrá lugar a las cinco de la tarde.