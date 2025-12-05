Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

EVA FRIERA

El universo de Tim Burton sigue cosechando actividad en el Museo Munic de Carracedelo con un recorrido por los mundos del cineasta, en el que los personajes extravagantes cobran vida mediante una selección de obras de este autor a través de sus películas, con escenografías artísticas y libros emblemáticos.

La historia de Emily, Víctor y Victoria conquistó al mundo con su mezcla de ternura y muerte. Hace 20 años que el clásico La novia cadáver emocionó al público y a la crítica. Iconos de Tim Burton rinde tributo a esta película con una sala dedicada por completo al universo gótico y poético del director. Un espacio para explorar la escenografía, la iluminación y la atmósfera que transportan directamente al Bosque de los Muertos y a las calles melancólicas del mundo de los vivos. Se trata también de un homenaje a Emily, la novia que ha emocionado a generaciones con su inocencia, su humor y su belleza trágica.

A través de esta experiencia inmersiva, se invita al público a redescubrir la magia, el ingenio y la sensibilidad que han convertido a La novia cadáver en un icono cultural que sigue brillando 20 años después de su estreno.

El Munic también ofrece una ampliación muy especial en la sala dedicada a Pesadilla antes de Navidad, un viaje a la Navidad al estilo Halloween Town. Es una nueva sección escenográfica que incorpora un árbol de Navidad inspirado en el universo de Tim Burton. Un punto de encuentro entre la magia navideña y la fantasía oscura que ha convertido a esta película en un clásico eterno y en la que los visitantes podrán adentrarse en la dualidad encantadora que define la historia.

La película narra las aventuras de Jack Skellington, el carismático Rey Calabaza, quien, cansado de repetir año tras año la misma celebración de Halloween, descubre accidentalmente la Navidad. Fascinado por su brillo, su calidez y su espíritu festivo, Jack intenta llevar esa alegría a Halloween Town… con resultados tan caóticos como memorables. Entre experimentos fallidos, regalos peculiares y un secuestro accidental de Santa Claus, la película combina humor, oscuridad y ternura en un relato que ha cautivado a generaciones.

Por tanto, la ampliación de la escenografía invita a los visitantes a sentir esta mezcla única que se desprende del encanto sombrío de Halloween Town, el brillo y la ilusión de la Navidad, y una atmósfera inmersiva donde lo macabro y lo festivo conviven en perfecta armonía.

El Munic ofrece una amplia programación de actividades durante estos días del puente de la Constitución: viernes, sábado, domingo y lunes. De ellas destaca el cuentacuentos para familias, destinado a niños y niñas de 2 a 8 años, con varias temáticas: Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver y un cuentacuentos especial El árbol de la Navidad. Se celebrarán todos los días en horario de mañana y tarde.

Esta programación se completa con visitas comentadas para todos los públicos, tanto para familias como para adultos.

Una de las grandes apuestas de este espacio único pasa por las visitas experiencia, como El origen del mito de Frankenstein o El barbero diabólico de la calle Fleet, dirigidas al público adulto.

El universo de Tim Burton también ofrece talleres artísticos de Navidad. Están destinados a niños y niñas de 3 a 11 años y se celebran los sábados y los domingos a las doce de la mañana.

El Munic se prepara para vivir una jornada única y llena de fantasía con la llegada de dos personajes inolvidables de la Navidad: Santa Claus y el Grinch, quienes saludarán y compartirán momentos especiales con todos los asistentes.

En un entorno festivo cuidadosamente ambientado, los pequeños podrán entregar sus cartas a Santa Claus, hacerse fotos, participar en actividades temáticas y, además, disfrutar de la presencia del Grinch, que aportará su característico humor y energía a la celebración. Su participación añadirá, sin duda, un toque divertido y diferente, convirtiendo la visita en una experiencia navideña completa, donde la ternura y la travesura conviven de manera entrañable.

Con esta iniciativa, el museo busca acercar el espíritu navideño a las familias, promoviendo la creatividad, la ilusión y el disfrute compartido. La propuesta forma parte del compromiso del museo por ofrecer actividades culturales y lúdicas que conecten con todos los públicos durante una de las épocas más especiales del año.

La visita de Santa Claus y el Grinch tendrá lugar el sábado y el domingo a las doce de la mañana, con entrada libre y gratuita.

El horario especial de apertura del Puente de la Constitución será sábado, domingo y lunes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Con esta programación, el Munic de Carracedelo se convierte en una cita ineludible para todos los públicos que quieran conocer de cerca el mundo mágico con grandes personajes.