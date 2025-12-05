Restaurante Entrepeñas: El placer de la buena cocina

Geras de Gordón tiene un atractivo natural... y también gastronómico. Con el sello de un restaurante, el Entrepeñas, cuya cocina tradicional se entremezcla también con nuevas propuestas culinarias en las que el sabor y el saber alcanzan su máxima expresión.

Plato de cuchara, de esencia y con esos toques de la zona confieren junto a la variedad de embutidos de elaboración propia unas señas de identidad reconocidas por los comensales y también por la Academia Leonesa de la Gastronomía que premiaba esa trayectoria y buen hacer entre los fogones hace muy poco con el distintivo de Mejor Restaurante Leonés del Año (2025).

Abrir las puertas y adentrarse en la propuesta del restaurante Entrepeñas en hacerlo de un lugar en el que la buena mesa está garantizada. Empezando por su deliciosa y amplia variedad de arroces. Desde el de chuletón con una destacada aceptación y muy solicitado por la gente joven, el arroz carabinero, de pollo de corral, rabo de toro, carrillera... Todos sabrosos y con ese toque a la cocina de montaña y de la zona que tiene su origen en los guisos y que se adapta a la perfección a un buen arroz.

Con Rosi, jefa de cocina y encargada de dar forma a cada una de las propuestas culinarias de un establecimiento que tiene su origen en 1946 de la mano de Jacoba y Federico y que ya disfruta de su tercera generación consolidando con el paso de los años su prestigio y buen hacer.

Con los arroces pero también con otra amplia propuesta recogida en su carta. Con carnes maduradas, su carne de ternera de primera, su bacalao al ajoarriero con pisto o un sabroso lomo de vaca adobado y con una presentación tipo carpaccio y a la plancha. O su lengua de vaca marinada. Y qué decir de sus embutidos, de elaboración propia. Empezando por la cecina con el sello IGP León o la de Wagyu, jamones, chorizos... Todo regado con una amplia variedad de vinos con más de 200 referencias.

Abierto todos los días de la semana menos el martes (lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos comidas y el sábado además cenas). Y en un lugar en el que la naturaleza es un atractivo con diferentes rutas. Para disfrutarlo en sus comedores donde el servicio es otra de sus virtudes. Comer y poder llevarse a casa alguna de esas excelencias que se pueden adquirir en una tienda ubicada en el restaurante con productos propios y de la despensa leonesa como dulces, conservas y vinos. Y en poco tiempo con un párking para caravanas.

Dirección: Calle José Álvarez Gonzalez, 13. Geras de Gordón (León) Teléfono: 987 597 090