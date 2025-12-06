Ni su tamaño, ni su ostentación: lo que ha hecho leyenda al belén artesanal de este pequeño pueblo de León es mucho más espectacular

Aunque no se trata del belén de Villaverde de Sandoval, esta imagen refleja la esencia artesanal y emocional que ha convertido al montaje leonés en una leyenda navideña con nombre y apellidos.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es una atracción navideña más. No hay luces intermitentes, ni muñecos hinchables. En Villaverde de Sandoval (León), lo que hay es un belén artesanal que emociona y sorprende por su honestidad brutal: las figuras no representan un nacimiento idealizado, sino a los propios vecinos del pueblo. Personas reales. Con nombre, apellidos, oficio, historia y carácter.

La revolución navideña empieza con barro y memoria

Ubicado en la iglesia del Monasterio de Santa María de Sandoval, este belén artesanal, se ha convertido en una rareza exquisita dentro del mapa navideño español. Y no por su tamaño, ni por su ostentación, sino por su narrativa. Muchas figuras han sido moldeadas a imagen y semejanza de alguien real del pueblo, desde la florista hasta el panadero. Una especie de microdocumental escultórico que combina religión, etnografía y ternura.

Lo fascinante es cómo el conjunto consigue superar lo anecdótico. No se trata solo de un ejercicio de nostalgia rural. El pueblo entero se ha volcado en esta instalación, aportando manos, recuerdos y datos para que cada escena cuente algo más que la historia de Jesús: cuenta la suya.

Una visita que es más performance que postal

Este año, el belén se puede visitar gratuitamente hasta febrero. El horario es amplio y pensado para facilitar la llegada tanto de locales como de visitantes: de miércoles a sábado, mañana y tarde; domingos, con pausa para la siesta.

Lo interesante es cómo este montaje que ocupa toda la nave lateral del monasterio convive con la arquitectura milenaria de Sandoval sin invadirla, más bien la activa.

Aquí puedes encontrar desde la recreación del Concejo abierto de 1929 (con documentos reales y figuras que representan a los protagonistas de aquella reunión histórica) hasta la maqueta del palomar de Pepe y Lola o el coro barroco del siglo XVII reproducido al detalle. Todo en clave miniatura y hecho a mano.

Cuando un visitante se acerca a una figura y descubre que tiene el mismo peinado, la misma expresión o la misma chaqueta que su vecina del pueblo, ocurre algo que ningún belén tradicional puede ofrecer. Eso no se compra en Amazon.

Es un ritual contemporáneo que resignifica la Navidad sin renunciar a lo sagrado, pero poniendo lo humano en el centro.