Un paseo de luz en Navidad

Con la llegada de la Navidad es momento de disfrutar para llenar de luces las calles de cada pueblo. La amplia variedad de surtido de iluminación en el mercado invita a hacer viajar la imaginación en todo tipo de adornos. Pero imaginación, la que se ha puesto en el pueblo de Almanza, donde en esta edición se han colocado por sus calles más de 120.000 luces que componen el alumbrado y que se completa con una programación para pasar unos días en familia y con amigos.

Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL que podrán visitar quienes acudan a Almanza se encuentra el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre. «Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de $50$ metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño. Animamos a todos a visitar nuestro pueblo en las próximas semanas porque estamos seguros de que no se arrepentirán», señala el alcalde de Almanza, Javier Santiago.

Además se puede ver la casa de Papá Noel en un torreón medieval, un paseo de piruletas, y estrellas gigantes decoradas por los propios vecinos. Almanza se ha convertido en la capital leonesa de la Navidad. Cuando te adentras en el pueblo y llegas a su rotonda te encuentras con una galleta de jengibre gigante que ya te anuncia lo que te espera por las calles.

El acceso a la parte baja de la muralla sorprende con un gran árbol de Navidad, un trineo donde poder sacarte fotos y otras figuras complementarias. Al atravesar el pequeño arco aparece un muñeco de nieve que te recuerda que llega el invierno. El recorrido continúa por la parte alta de la muralla donde tras atravesar el gran arco y cielo de luces te conduce hacia la zona de la iglesia y la torre de Almanza. Son las figuras de los Reyes Magos y sus pajes los que te conducen hasta el portal de Belén situado en el vestíbulo de la iglesia.

Otro de los paseos iluminados es el conocido «Paseo del amor» que se ha convertido en uno de los lugares para hacerse fotos más populares de la geografía popular española. El alcalde de Almanza se ha mostrado sorprendido con la gran respuesta que está teniendo la iluminación de Navidad en Almanza, dado que el puente de la Inmaculada ha desbordado las expectativas. «Una vez pasado el puente de la Inmaculada hemos igualado el número de visitantes del año pasado. Solo en el puente hemos calculado cerca de veinte mil visitantes», según Santiago quien precisó que se ha conseguido que Almanza sea visitado por vecinos de todas las comarcas. Esta situación hace que se siga apostando por esta Navidad e ir «resolviendo los problemas que surgen cuando hay tanta gente». Actualmente Almanza cuenta con dos mil plazas de aparcamiento que se superaron durante el puente.

Durante el fin de semana está en marcha el mercado navideño o las foodtrucks y puestos de chocolate con churros, castañas y palomitas. Se vendieron varios centenares de hamburguesas en dos horas y los puestos se quedan sin productos por la gran cantidad de visitantes.Recuerda Santiago que aparte de la Navidad hay muchas posibilidades en Almanza a lo largo de todo el año como son el bosque de los enanitos, las rutas de senderismo y rutas de bicicletas, las visitas al casco histórico, el paseo del amor, la tirolina de multiaventura o la utilización de los puntos de de observación de aves.

A esto hay que unir una serie de actos que congrega a cientos de personas como son la feria medieval, la Interpueblos, las procesiones de Semana Santa, Winterpueblos, las rutas de orientación, senderismo y bicicletas, las pruebas de bicicletas BTT o el cross. «Lo que tenemos planteado es realizar al menos una actividad cada mes, es decir, doce meses, doce actividades», según Santiago, quien puntualizó que el fuerte de visitantes se produce entre Navidad, el bosque de los enanitos e Interpueblos, ya que «entre esas tres actividades el año pasado se superaron los 50.000 usuarios, cifras que se van a ver superadas este año».