Pescados Milagros: Sabor a mar de la mejor calidad

Como cada Navidad, Pescados Milagros acerca a todos los leoneses los mejores productos del Cantábrico.

La pescadería asturiana, una clásica ya en León, es sinónimo de calidad y garantía de un producto excelente. Los encargados de la propia pescadería de adquirir tanto el pescado como el marisco acuden a diario todas las mañanas y las tardes a las lonjas más importantes de Asturias con el objetivo de conseguir el mejor producto al mejor precio.

RAMIRO

Y es que para esta pescadería es tan importante la calidad como el cuidar de los bolsillos de todo el que se acerque a su puesto en el Mercado Conde Luna en la plaza del mismo nombre.

Cada vez más numerosos y satisfechos de su compra en Pescados Milagros.

Besugo, virrey, mero, rey, lubina salvaje,... en Pescados Milagros podrán encontrar los productos estrella de estas navidades además del mejor marisco gallego como los centollos, las nécoras, bogavantes, cigalas o quisquillas. Y, como no, uno de los protagonistas para estas celebraciones, el percebe. Calidad al mejor precio.

RAMIRO

Desde hace más de cien años que fue fundada, hasta nuestros días, Pescados Milagros es sinónimo de calidad y de prestigio.

En su establecimiento del Mercado del Conde Luna se puede comprobar, de primera mano el pescado y marisco fresco que llega a León directamente desde el Cantábrico para elaborar los mejores y más sabrosos platos para deleitar a los paladares más exigentes.

RAMIRO

Reserva ya el excelente producto de mar al teléfono 646 820 749 y disfruta de unas navidades con los tuyos de la mejor manera posible. Con el sello de Pescados Milagros, de la mar a tu mesa para saborear y degustar tanto el pescado como el marisco. El mejor y de una calidad que se comprueba a la hora de consumirlo.

De la mejor calidad y con la experiencia y buen hacer de una pescadería que se ha convertido por méritos propios en todo un referente. No hay nada mejor que comprobarlo.

Dirección: Mercado del Conde Luna (León) Teléfono: 646 820 749