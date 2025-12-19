Confitería Conrado: Deliciosa esencia de los turrones con identidad

Diario de León

Sabor, tradición y el toque profesional de una confitería que abre sus puertas a una vida más dulce. Todo el año. Y en Navidad con sus tradicionales y ricas propuestas que tienen en los turrones a sus grandes estandartes. Sin olvidarse de sus famosos roscones

Confitería Conrado abre cada día, de la mano de Sergio, sus puertas a la propuesta más dulce. Desde La Bañeza al resto del mundo para endulzar la vida a quien prueba sus delicias.

Confitería Conrado guarda en su obrador el secreto de la felicidad, la más dulce. Lo hace desde el año 1856. Abriendo de par en par sus puertas a unos productos de lo más sabrosos. Y en Navidad no podían faltar sus afamados turrones. Los más típicos y otros que de la mano de Sergio y con anterioridad por parte de sus ascendientes familiares, hacen más placenteras estas fechas.

Materias primas de primera calidad y de la zona sirven para que estos suculentos manjares navideños se fundan en la boca, de niños y mayores. Y todo manteniendo la esencia de un trabajo artesanal que en algunos casos lleva hasta dos días de elaboración.

El resultado no puede ser mejor. A los de yema, nata, blando, duro o el de tres chocolates se unen auténticas delicias como el trufado de frambuesa (recogidas de las faldas del Teleno, en Tabuyo) o La Viña Salvaje en homenaje a una poesía de Antonio Colinas y que está elaborado con uva mencía de Prada. También el crujiente con pan, chocolate y oliva virgen extra. Y hasta 38 variedades para dar cabida a todos los gustos.

Pero su propuesta no se queda ahí. En estas fechas tampoco pueden faltar los conraditos o los besitos, dulces tradicionales almendrados, también con chocolate.

Y para poner la guinda los tradicionales y afamados Roscones de Reyes con la posibilidad de hacerse con un premio de 10.000 euros. Dulces de Navidad que también tienen acompañamiento con otras propuestas para saborear y disfrutar de una tradición de lo más dulce.

Mirar su escaparate o entrar en su web supone una experiencia única, tan dulce como sabrosa para los bañezanos y todos aquellos que deseen disfrutar de sus ricos productos a la puerta de su casa. En La Bañeza y en la web www.elreydelroscon.es. Solo hace falta probarlos... y saborearlos.

Dirección: Calle El Reloj, 6. La Bañeza Teléfono: 654 040 847 y 987 64 02 13 Web: www.elreydelroscon.es

