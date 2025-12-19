Manzer, el renacer de una marca

Quesos Manzer mira al futuro con optimismo y seguro de la calidad de todos sus productos.Caxtus Agency

Este año no está siendo simplemente bueno para Manzer; está siendo un punto de inflexión. Un renacer. La chispa que ha puesto a hablar a todo el sector llegó en forma de reconocimiento internacional. En los World Cheese Awards, el certamen más prestigioso del mundo del queso, Manzer obtuvo ocho medallas. ¡Ocho! Un oro, varias platas y un conjunto de bronces que avalan la consistencia del trabajo bien hecho.

Para muchos, ese resultado fue algo llamativo: una marca histórica, conocida y respetada, pero que en los últimos años no había mostrado un salto tan visible. ¿Cómo era posible semejante conquista en una sola edición?

La respuesta está en todo lo que ha ocurrido en silencio durante los últimos meses.

Hace un tiempo, Manzer inició una nueva etapa.

Un nuevo equipo directivo tomó las riendas, liderado por un CEO con visión renovada y energía transformadora. Su llegada venía precedida de un cambio más profundo: nuevos inversores — Goros Investments — que, más que capital, aportaban una forma distinta de mirar la empresa; un enfoque de trabajo cercano, profesionalizado y orientado a largo plazo.

La combinación de liderazgo, visión y acompañamiento activó un proceso interno que hoy empieza a hacerse visible de puertas afuera. Lo de los ocho premios no fue casualidad. Fue la primera señal de que algo estaba cambiando de verdad.

Toda transformación necesita un gesto que marque un antes y un después. En Manzer, ese gesto llegó con un rebranding profundo, trabajado con mimo y ambición.

La marca se actualizó, manteniendo su esencia pero elevándola a un territorio más contemporáneo, más premium, más alineado con la calidad de sus productos.

El nuevo diseño no es una evolución estética; es una declaración de intenciones. Este cambio llevó a Manzer a presentarse ante distribuidores, clientes y consumidores de una forma renovada, orgullosa y segura.

El alma de Manzer siempre ha estado en sus quesos. Por eso, el siguiente paso de esta transformación fue ampliar y elevar la gama de productos, con lanzamientos que combinan técnica, creatividad y una comprensión profunda de la tradición quesera.

Entre los productos que más han sorprendido destaca Manzer Vecchio, un queso de oveja española elaborado con fermentos inspirados en los grandes quesos italianos.

Su proceso de afinado genera un sabor único y una textura excepcional. La corteza azul, elegante y distintiva, es casi una metáfora: un guiño a la audacia comercial dentro de la tradición de producto.

El segundo lanzamiento estrella llegó de la mano del chef Javier Peña, finalista de Top Chef y presentador en TVE. Juntos desarrollaron Sibaritascréme, una crema de queso pensada para elevar el producto a nuevos momentos de consumo. Un trabajo conjunto que habla de apertura, colaboración y ambición gastronómica.

Como parte de esta ola creativa, Manzer ya prepara su próximo lanzamiento para 2026: Tempo, un queso de leche cruda de oveja y corteza verde que aspira a convertirse en icono. Un producto trabajado al detalle, donde la calidad y la técnica volverán a ser protagonistas. El segundo lanzamiento será «Leo», como sus iniciales, Leche Especial de Oveja, un queso que no habrá con palabras, sino a través de los sentidos; este tendrá la corteza roja, una maduración más corta que sus «hermanos Vecchio y Tempo», pero con unos fermentos especiales, una textura más fresca y untuosa, y matices de nuez tostada y mantequilla, una auténtica delicia.

Con nuevo equipo, nuevos productos, ha llegado el impulso operativo. Manzer ha dado un salto en retail, ampliando presencia en las principales cadenas del país. Ha reforzado su posición en Horeca, apoyándose en distribuidores especializados que buscan quesos con identidad y valor añadido. Y, por primera vez en su historia, Manzer mira al exterior con determinación. La marca ya ha cruzado fronteras y está presente en países como Portugal, Holanda, Dinamarca, Colombia, Chile, Canadá y Estados Unidos. Exportar no es solo vender fuera: es demostrar que el producto compite a nivel internacional. Y Manzer lo hace.

Lo que está ocurriendo en 2025 no es una suma de acciones aisladas. Es la consecuencia de un propósito claro: llevar a Quesos Manzer hacia una nueva era. Un nuevo liderazgo. Un equipo reforzado. Una marca renovada. Una gama de productos cada vez más sofisticada. Reconocimientos internacionales.

Y un mercado que recibe a Manzer con atención y respeto. Este es el renacer de una marca que ha decidido no quedarse quieta. Que honra su origen, pero que compite con el futuro.

Dirección: Carretera Villanueva s/n. Valderas (León) Teléfono: 987 762 271 Web: quesosmanzer@quesosmanzer.es