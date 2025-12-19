Santa María del Páramo: Bienvenidos al ocio

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA

la localidad paramesa cuenta con el mayor centro Termo-Lúdico de Castilla y León, destinando más de 1.000 metros cuadrados a la zona termal, con gran diversidad de piscinas, saunas y elementos de contraste.

La gran piscina central está con chorros de agua de diferentes tipos y presiones, zona central de rio con corriente, asientos de hidromasaje y de burbujas, camas de hidromasaje, geiser, chorros verticales, cuellos de cisne y una gran cascada de agua que desciende desde una altura superior a 3 metros, para disfrute de los bañistas.

En éste mismo nivel el usuario dispone de una piscina de natación, dos minipiscinas de hidromasaje, una minipiscina relax exterior caliente, dos saunas, una seca y otra húmeda y elementos de contraste como poza fría, pediluvio y duchas de contraste.

El Mercado Dominical, se celebra todos los domingos por la mañana en las calles más céntricas del municipio de 09 a 14 horas y representa un gran impulso económico para toda la actividad, tanto de la hostelería y restauración como del comercio minorista, debido a que dicho comercio está abierto en las mañanas de los domingos. Existen más de 140 puestos entre las secciones de productos textiles, de alimentación, de bolsos, bisutería, complementos, calzado, etc.

En cuanto a la oferta cultural el municipio tiene una completa programación durante todo el año que van desde presentaciones de libro, actuaciones de teatro o recientemente que su inclusión dentro del calendario de Circuitos escénicos de Castilla y León, el festival literario Mi pueblo Lee o el festival Internacional de Teatro de Calle Maíz.

El deporte también tiene un gran peso en la programación de eventos del Ayuntamiento con eventos tan importantes y consolidados como la Legua Nocturna Popular o el Duatlon Sprint y campeonatos de Squash, Patinaje, ciclismo, fútbol 7 y fútbol de veteranos.

Respecto a las instalaciones que ofrece la localidad tanto a sus vecinos como a los visitantes, Santa María cuenta con una Sala de Exposiciones Municipal y el Centro Cívico donde se organizan multitud de eventos, cursos, jornada y exposiciones. En relación al deporte, el Polideportivo Municipal de Santa María del Páramo cuenta con unas extraordinarias instalaciones deportivas que cuenta con Campo de Fútbol, pista de atletismo, pabellón municipal, pista polideportiva exterior, piscina municipal, pista de vóley-playa, de tenis, bolera municipal, dos canchas de squash y 3 pistas de padel.

El municipio se encuentra enclavado en la mitad sur, algo desplazada hacia el éste de la provincia. Es cabecera de la comarca y está situado entre las riberas de los Ríos Órbigo y Esla.

La orografía del terreno es totalmente llana, por hallarse enclavado en un páramo que forma parte de la meseta peninsular, y tiene una altitud de 813 msnm.

La superficie de su término municipal es de 20,08 Km2, limita al norte con Urdiales del Páramo y San Pedro Bercianos, al este con Bercianos del Páramo, al sur con Laguna Dalga y al oeste con Valdefuentes del Páramo.

El escudo de armas del Ayuntamiento de Santa María del Páramo fue realizado en 1992 por la Real Academia de la Historia. Se trata de un escudo de forma española, recortado. Primero sobre campo de azur, el anagrama de Santa María en plata. Segundo, en campo de plata, una torre de oro, almenada, mamposteada de sable y aclarada en azur, flanqueada por dos álamos y terraza en sinople. Al timbre corona real española.

En él se dan cabida los cuatro elementos que más claramente representan el ser y la realidad histórico-geográfica de la villa.

En primer lugar el anagrama tradicionalmente utilizado en un elevado número de representaciones hagiográficas marianas, y en el que las dos primeras letras del nombre de la Santísima Virgen María, la M y la A, se entrelazan formando un todo unitario.

En el cuartel inferior, la torre refleja la importancia que la villa tuvo en la revitalización del Páramo leones, en los albores de la Edad Media, así como su carácter de urbe jurisdiccional inclusive tras su inclusión dentro del patrimonio señorial de los Luna.

A través del prado terrazado sobre el que se asienta dicha torre queda reflejada la importante comarca leonesa del Páramo. Finalmente los dos álamos, y de manera alegórica, hacen referencia a los límites geográficos comarcales diseñados desde siglos por los cursos fluviales del Esla y del Órbigo.

La bandera del Ayuntamiento de Santa María del Páramo fue realizada en el año 2009 por Laureano M. Rubio Pérez la Historia, (Boletín Oficial de Castilla y León, nº 113, 15/06/2010).

La bandera tanto en sus formas como en sus colores intenta representar la vinculación de la villa al Reino de León y a la repoblación llevada a cabo por los reyes leoneses. Este rasgo se manifiesta a través de los colores escogidos para la bandera y dominantes en torno al rojo púrpura que de alguna forma representa al pendón del Reino de León.