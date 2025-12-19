Ponferrada: La ciudad de las luces

Hace ya tres años que el actual equipo de gobierno de Ponferrada se marcó un objetivo, el de convertir la capital berciana en la ciudad de la luz. Cuarenta noches brillando estará Ponferrada esta Navidad, siendo ya uno de los principales destinos turísticos de Castilla y León por estas fechas. Que la iluminación es un reclamo no es un secreto y las cifras de visitantes lo constatan. El proyecto que empezó en la calle del Reloj se ha expandido, principalmente por el casco antiguo, con cien mil puntos de luz más, nuevas escenas y una idea clara: potenciar el patrimonio.

Una Vía Láctea sobre el puente García Ojeda es la principal novedad de este año. Sobrevuela imponente el río Sil hasta la ladera del Castillo de los Templarios, donde el esfuerzo iluminador ha sido mayor que en 2024, incluyendo una gran estrella con cola que parece indicar el camino a seguir. Todo avanza, todo crece y no se queda aquí; pues la idea del gobierno de Marco Morala es culminar una perfecta sinfonía de luces el año próximo. Se nota el refuerzo en la calle del Reloj, donde parece que llueve luz desde ocho metros de altura gracias a la instalación de una iluminación constante, flashes y bolas luminosas. Un espectáculo de luz y sonido.

En la plaza del Ayuntamiento, se mantiene impertérrito y vigilante el gran pino de quince metros de altura y, a su alrededor, en las fachadas de los edificios, cuelgan tupidas cortinas de luz dorada, como las farolas sirven de punto de apoyo para tejer una red aérea igualmente acogedora. Y en la Encina, guirnaldas en los árboles, balcones con más cortinas luminosas y la recreación de un nacimiento.

La decoración con esferas luminosas en la calle Gil y Carrasco.L. DE LA MATA

Otro de los puntos claves es la calle Gil y Carrasco. En torno a Museo de la Radio se ha instalación un «universo de bolas» de diferentes tamaños y desigual distribución que enciende la noche y conduce la mirada hasta el imponente Castillo, el emblema de la ciudad, no sin antes pasar por el «paseo de las estrellas», que repite este año con una gran estructura que causa asombro entre quienes observan la magia que desprende un conjunto formado por cortinas, guirnaldas y grandes estrellas de dos metros de diámetro suspendidas en el aire. La sensación bien puede compararse con la de cruzar el pórtico de una catedral gótica.

Y ya frente al Castillo, con la vista enfocada e aquellas estrellas y mirando también hacia el gran sol que preside la Vía Láctea entre planetas de colores, más iluminación. La de la ladera, sí; pero también colgando de las torres de la fortaleza, lo que engrandece aún más su figura. Todo parece tener un fin espiritual.

El paseo de las estrellas que desemboca junto a la iglesia de San Andrés.L. DE LA MATA

Pero el alumbrado navideño no se centra solo en el casco viejo. Sí se detiene aquí el protagonismo por razones obvias, pero el haz de luz va más allá. Hasta Lazúrtegui y Fernando Miranda, en La Puebla y la calle La Paz, la avenida del Castillo o el bulevar de la Rosaleda y la glorieta del Caballero Templario.

Todo está pensado al detalle para dar continuidad al paseo y concebido como una inversión y no como un gasto. «Es una promoción de la ciudad en todos los sentidos. También es un movimiento económico, porque si hay gente en la calle, favorece el comercio y la hostelería», ha dicho el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, en una entrevista reciente. Cada vez más personas llegan a Ponferrada estos días atraídas por una propuesta que combina cultura, tradición y luz.

La lluvia de luces en la calle del Reloj.L. DE LA MATA

La experiencia luminosa de Ponferrada se completa con un amplio programa de actividades, incluida la pista de patinaje sobre hielo que abrirá sus puertas, hoy mismo, en el aparcamiento de la calle Obispo Osmundo. El mercado navideño de la plaza del Ayuntamiento, el tren que recorre la ciudad para facilitar la visita, el Festival Vive la Magia que redunda en la ilusión de unas fechas especialmente señaladas para los más pequeños, el Naviland, los conciertos corales, de villancicos y de música de cámara, el Castle Fest que volverá a adelantar la Nochevieja, la programación cultural del Teatro Bergidum y, por supuesto, las cabalgatas de Reyes y del Mago Chalupa. Todo ello y también deporte (la San Silvestre es un fijo en la programación de Navidad) hacen de Ponferrada un destino perfecto, por en lo que se convierte estos días y por lo que siempre es.