Valencia de Don Juan: Castillo, piscinas y multiaventura, esa genial trilogía

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA

Al castillo de Valencia de Don Juan le ha surgido una segunda vida útil. La fortaleza coyantina es ahora referencia del turismo de invierno y comparte cartel en verano con las piscinas y el parque multiaventura. Una estupenda trilogía, a la altura de la comarca. Y de sus habitantes.

El castillo es básicamente un frente articulado con resaltes, flanqueado por torreones que parecen torres y enmascaran la torre del homenaje, adornada en sus esquinas y frentes por torrecillas circulares.

En este castillo se celebró el Concilio de Coyanza en el 1050; la antigua Coyanza fue poblada y fortificada por Fernando II de León en la segunda mitad del siglo XII. La parte principal del castillo, hoy conservada, corresponde a la obra emprendida por Juan de Acuña y su mujer Teresa Enríquez.

Su imponente imagen, esbelta y vigilante, en lo alto de un escarpado cerro, domina la localidad y la vega del río Esla. Fue construido en el siglo XV sobre las ruinas una fortaleza anterior, la destruida por Almanzor y es un referente peninsular de la arquitectura gótico-militar. De grandes dimensiones y belleza, su nombre es en honor al apelativo con el que se conoció durante los siglos XI y XII a Valencia de Don Juan, Coyanza, antigua población de origen romano. Flanqueado por torreones que parecen torres y enmascaran la torre del homenaje, adornada en sus esquinas y frentes por torrecillas circulares y con decoración gótica en una de sus ventanas.

Desde agosto de 2008 la fortaleza gótica alberga el Museo del Castillo, un museo de sitio en el que se puede realizar un recorrido por la historia de esta población, desde sus orígenes allá en la segunda edad del bronce hasta la actualidad. El museo está ubicado en el interior de la Torre del Homenaje, y se distribuye en tres plantas en las que se realiza un recorrido cronológico de abajo hacia arriba de los hitos más importantes de la historia de la ciudad y su castillo. En el museo, el visitante descubre los entresijos de la historia del Castillo de Valencia de Don Juan, mandado a construir por la familia Acuña en el siglo XV, así como los anteriores usos que tuvo el solar donde actualmente se ubica la fortaleza, además de disfrutar de las magníficas vistas de la vega del río Esla desde la terraza de la tercera planta.

La construcción del polideportivo de Valencia de Don Juan fue aprobada en pleno en 1968 pero no fue hasta 1975 cuando comenzaron las obras. El polideportivo y las piscinas fueron inauguradas un año después en 1976. Desde entonces, este complejo deportivo ha evolucionado mucho a lo largo de los años. En 1998 se construyó la «nueva piscina» con varias zonas, en 2002 se reformó por completo la piscina olímpica, en 2014 se ejecutaron importantes mejoras en el complejo añadiendo pistas de pádel, campo de fútbol y campo de entrenamiento, nuevos vestuarios, así como diversos espacios acuáticos ampliando la lámina de agua en más de 1.400 m2.

El polideportivo de Valencia de Don Juan cuenta con varias piscinas y espacios acuáticos: una piscina olímpica, una piscina de chapoteo, una gran piscina con varias zonas, la piscina de la bola y varios parques de agua. Otro de los grandes atractivos de las piscinas municipales, ubicadas en el polideportivo de Valencia de Don Juan, son sus amplias zonas verdes que albergan un gran número de pistas deportivas (pádel, voleibol, fútbol-sala, baloncesto, fútbol, ping-pong, juegos tradicionales, baloncesto, tenis…). También existen áreas con mesas y sillas, restaurante, cafetería, quioscos, servicio de biblioteca, zonas lúdicas y deportivas para los más pequeños… todo para conseguir el mejor conjunto para el disfrute veraniego de vecinos, visitantes y veraneantes. La oferta se complementa con servicio de Wifi en todo el recinto y diversas actividades lúdicas y deportivas que se desarrollan durante toda la temporada.

También cuenta la localidad con un gran parque de aventura y tirolinas, Aventura Parl Mr Shark. Un parque enclavado en las instalaciones de las piscinas municipales, gestionado por la empresa leonesa Guheko y una de las mejores empresas de construcción de parques a nivel mundial IMN.

Se trata de un gran parque con retos para todos desde niños a partir de 4 años a adultos con un peso máximo de 100 kilos. Las instalaciones, modernas y con toda la seguridad, cuentan con varios circuitos y tres niveles distribuidos en un conjunto que alcanza los 7 metros de altura. Todo con la última tecnología en sistemas anticaídas con mosquetones y poleas inteligentes. La instalación está montada y revisada por IMN, una de las mejores empresas del mundo en parques.

Además, el material utilizado es nuevo y de gama alta PETZL y CLIC-IT para el 100% de seguridad, según las especificaciones.