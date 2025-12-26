Agenda de León: toda la programación hasta el 1 de enero de 2026

VIERNES 26

VIVE LA MAGIA

Fantasía y Comodín. Talleres de Magia. Salón de Actos del Museo del Ferrocarril en Ponferrada. A las 10.00 y 12.00 horas.

Nelo: Matemagia. Teatro San Francisco. A las 10.30 horas.

Max Verdié: El poderoso drama. Centro Penitenciario Mansilla de las Mulas. A las 12.00 horas.

Gonza Martini: Artilugios. Planta Pediatría Hospital Unicersitario de León. A las 12.00 horas.

Teatro Diadres: La cabeza parlante. Palacio de los Guzmanes. A partir de las 12.00 horas.

Karlus Soler: The Bell Boy. Ágora Plaza San Marcos de León. Desde las 12.30 horas.

Celio Amino: Wakatta. Museo de la Radio. Ponferrada. A las 13.30 y a las 17.00 horas.

Xulio Merino: Esponjimagias. Calle Jardín de los Patos. Valencia de Don Juan. A las 13.30 horas. Andrely: Imagina. Calle Isaac García de Quirós. A las 13.00 horas.

Arturo el Grande: Magia Comica... en serio. Ferecor El Bar. A las 13.30 horas.

Nistal. Casa del Pueblo. Jean Philippe: Atchoum. A partir de las 17.00 horas.

Fernando García: Ilusión. Cuartel de Garrafe. A las 17.00 horas.

Magia Gilly: Magia desde el Corazón. Espacio Vías. A partir de las 18.00 horas.

Óscar Escalante: La magia de Óscar Escalante. Fundación Club 45. Santa Colomba de Somoza. A las 18.00 horas.

Nando Caneca: Uco, un paisano diferente. Casa del Cura. Oencia. A las 18.00 horas.

Oliveiro Satisfecho: En clave de Ja!. La Panera Gordaliza del Pino. A las 18.00 horas.

Jessica Guloomal: La magia de Jessica Guloomal. Salón de Actos CEIP Los Adiles de Villaobispo. A las 19.00 horas.

Iñaki Zabaleta: Íntimo. Teatro de La Bañeza. A las 20.00 horas.

Jean Philippe: Atchoum. Salón de Actos Casa de la Cultura de Cistierna. A las 20.00 horas

Javier Botia: El show de los fenómenos paranormales. Auditorio Ciudad de León. A partir de las 21.00 horas.

SÁBADO 27

TEATRO

Aladdin: El Musical. Teatro Nuevo Recreo Industrial. A partir de las 18.30 horas.

MÚSICA

Concierto de Navidad. Orquesta Sinfónica de Ponferrada. Teatro Bergidum. A las 12.00 horas.

Castle Fest. Fiesta prenochevieja. Con Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo. Castillo de los Templarios de Ponferrada. Entrada libre. A las 21.00 horas.

Fundación Club 45. Bye Bye 2025! Fiestas de despedida de temporada en la Fundación Club 45. Sábado 27 y domingo. Horario: de 17.00 a 21.00 horas. Djs: Félix Brubaker, Nuria Groovie, Manolo Volkscooter, Peter Moran, Pedro Pablo, FuzzPills, DelPaco y Rober Jota.

Concierto de Navidad. Orfeón Leonés y el Coro Vegazana. Plaza de Puerta Obispo, a las 13.00 horas. Ambos grupos colares ofrecerán un repertorio de villancicos y música coral bajo la dirección de Jaime Palomero Cifuentes, y con la participación de Jorge Martínez al piano y David González Álvarez en la percusión. El programa combina arreglos de Ángel Barja, melodías tradicionales leonesas y clásicos del repertorio navideño.

LITERATURA

Julio Llamazares. Firma de libros. Librería Pastor de León. A las 12.00 horas.

VIVE LA MAGIA

O Mago Paco: Patapatun tun tun. Sala Polivalente Auditorio Ciudad de León. A las 11.00 y 12.00 horas.

Max Verdié: El poderoso drama. Plaza Alonso Villarejo. Bembibre. A las 12.00 horas. Plaza Mayor de Bembibre. A las 18.00 horas.

Nando Caneca: Uco, un paisano diferente. La Casona de San Feliz. A las 12.00 horas. Salón de Plenos Ayuntamiento Calzada del Coto. A las 19.00 horas.

Joe Colino. Talleres de Magia. Cistierna. A las 12.00 horas.

Carlos Rubio: Magia por un tubo. Ágora Plaza de San Marcos. A las 12.30 horas. Y Casa de Cultura de San Román de la Vega. A las 18.00 horas.

Mago Román: Laberinto de ilusiones. Casa de Cultura de Armunia. A las 18.30 horas. Centro Cultural Matadeón de los Oteros. A las 20.30 horas.

Mago Toño: De ilusión también se vive. Carpa de Navidad La Virgen del Camino. A las 19.00 horas.

Teatro Diadres: La cabeza parlante. Palacio de los Guzmanes. A partir de las 12.00 horas.

Karlus Soler: The Bell Boy. Plaza Mayor La Bañeza. Desde las 13.00 horas.

Gonza Martini: Artilugios. Jardín de los Patos. Valencia de Don Juan. A las 13.00 horas. Bar Banecidas. A las 20.00 horas.

Fantasía y Comodín. Farmagia para el Corazón. Pediatría Hospital del Bierzo. A las 17.00 horas.

Florete y Yurgen: Enchanté. Teatro San Francisco. A las 17.30 y 19.30 horas.

Oliveiro Satisfecho: En clave de Ja!. Salón de Actos Múltiples de Carracedelo. A las 18.00 horas.

Jon Ander: Magia Anderground. Plaza Mayor de La Bañeza. A las 20.00 horas.

Jessica Guloomal: La magia de Jessica Guloomal. Casa de la Cultura de Valencia de Don Juan. A las 20.00 horas.

Celio Amino: Wakatta. Salón de Actos Casa de Cultura de Cistierna. A las 20.00 horas.

DOMINGO 28

MÚSICA

Tamara: 25 Años de Corazón. Nuevo Recreo Industrial. 19.30.

La Fuga. Gira 2026. Espacio Vías A las 21.00 horas.

Concierto de Navidad: El Musical. La Térmica Culural. A las 12.00 horas.

La Bañeza. Concierto Lírico de Navidad con la soprano Ainhoa Arteta. Piano: Víctor Carbajp. Con la Coral del Milenario de La Bañeza. Teatro Municipal de La Bañeza. A las 20.00 horas.

Concierto de Navidad. Orfeón Leonés-Coro de Vegazana. Capilla del Colegio Sagrado Corazón. A las 20.00 horas.

LITERATURA

Santibáñez de la Isla. Fundación Renacimiento. Manuel Ferrero en «Cuentos para una castañal». A las 17.00 horas «Navidades cuenteras». Espectáculo familiar con Baldomero, paje de SSMM los Reyes Magos. A las 19.00 horas. Filandeiro para adultos. Se pondrán huchas solidarias y con lo recaudado se comprarán castaños.

VIVE LA MAGIA

O Mago Paco: Patapatun tun tun. Auditorio Ciudad de León. A las 11.00 y 12.00 horas. Casa Cultura Armunia. A las 18.30 horas.

Celio Amino: Wakatta. Salón de Actos Biblioteca Municipal La Bañeza. A las 12.30, 13.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas.

Nando Caneca: Uco, un paisano diferente. Biblioteca de Astorga. A las 13.00 horas.

Karlus Soler: Ay, ay, ay. Centro Cívico Columbrianos. 13.00 horas.

Carlos Rubio: Magia por un tubo. Calle Jardín de los Patos. Valencia de Don Juan. 13.00 horas.

Florete y Yurgen: Enchanté. Teatro S. Francisco. 17.30 y 19.30.

Iñaki Zabaleta: Íntimo. Casa Asturias Villaquilambre. 18.00 horas.

Gonza Martini: Artilugios. P. Santa Bárbara. Bembibre. 18.00.

Leo Bordigoni. Jajakadabra. Auditorio Mihacale Gordoncillo. A las 18.00 horas.

Gala Internacionalde Magia: Los mejores magos. Auditorio de León. A las 18.00 y 21.00 horas.

Adrián Carratalá: Magia para ser feliz. Auditorio Los Cirolines. Benavides. A las 19.00 horas.

Oliveiro Satisfecho: En clave de Ja!. Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera. A las 19.00 horas.

LUNES 29

VIVE LA MAGIA

Nelo: Matemagia. Teatro San Francisco. A las 10.30 horas.

O Mago Paco: Patapatun tun tun. Auditorio de León. A las 11.00 y 12.00 horas.

Fernando Saldaña: Escuelas de magos. Biblioteca La Bañeza. A las 11.00 horas.

Gala Internacionalde Magia: Los mejores magos. Auditorio de León. A las 12.00 y 18.00 horas.

Xulio Merino: Esponjimagias. Biblioteca Astorga. A las 13.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Carlos Rubio: Magia por un tubo. Centro Cívico Flores del Sil. A las 13.00 horas.

Arturo el Grande: Magia Cómica... en serio. Centro Cívico Campo Ponferrada. A las 13.00 horas.

Joaquín Matas: Magia a quemarropa. Salón Parroquial Caboalles de Arriba A las 17.00 horas.

Gonza Martini: En mis zapatos. Casa Cultura Mansilla de las Mulas. A las 18.00 horas.

Adrián Carratalá: Magia para ser feliz. Teatro La Bañeza. 20.00.

Nelo: Incertidumbre. Teatro San Francisco. A las 18. 30 y 20.30.

Mistery Mike: La magia de Mistery Mike. La Venatoria. A las 20.00 horas.

Max Verdié: El poderoso drama. Casa Cultura Villacedré. A las 20.00 horas.

Mágica Gilly: Magia desde el corazón. Espacio Vías. A las 19.00 horas.

Celio Amino: Wakatta. Teatro Benevívere de Bembibre. A las 19.00 horas.

MARTES 30

CIRCO

XVI Gala Internacional del Circo. Teatro Bergidum. 18.00 horas.

VIVE LA MAGIA

Joe Colino: Colino Magias. Coto Escolar León. A las 12.00 horas.

Gala Internacional: Los mejores magos del mundo. Auditorio de León. A las 14.00, 18.00 y 21.00 horas.

Teatro Diadres: La cabeza parlante. Palacio de los Guzmanes. A las 14.00 horas.

Nelo: Incertidumbre. Teatro San Francisco. A las 17.00 horas.

Alejandro Revuelta: ¡Imposible! Un espectáculo de magia mental. Casa Cultura Castrillo de la Valduerna. A las 17.00 horas.

Carlos Rubio: Magia por un tubo. Escuelas Burón. 18.00 horas.

Joaquín Matas: Magia a quemarropa. Casa Cultura Villar de Mazarife. A las 18.30 horas.

David Navares: La magia de un trotamundo. Auditorio Café Quijano de Azadinos. 19.00 horas.

Celio Amino: Wakatta. Sala Fundos Veguellina de Órbigo. A las 21.30 horas.

Andrely: Imagina. Centro Mayores Puente Castro. 20.00 horas.

Jean Philippe: Atchoum. Casa de Cultura Bercianos del Páramo. A las 20.00 horas.

O Mago Paco: Patapatun tun tun. Sala Río Selmo Ponferrada. A las 19.00 horas.

Gonza Martini: Artilugios. Plaza Fernando Miranda de Ponferrada. A las 19.30 horas.

Karlus Soler: Ay, ay, ay. Teatro Benevívere de Bembibre. A las 20.00 horas.

MIÉRCOLES 31

MÚSICA

Coherencia Escobar. Buena Noche Vieja en Coherencia. A las 01.00 horas.

JUEVES 1

VIVA LA MAGIA

Gala Internacional: Los mejores magos del mundo. Auditorio de León. A las 18.00 y 21.00 horas.