Vuelve el Castle Fest a Ponferrada

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Ponferrada vive el sábado 27 de diciembre una nueva cita del Castle Festival.

El gran éxito de las dos ediciones anteriores ha llevado al Ayuntamiento de Ponferrada a apostar de nuevo por este festival de música electrónica y urbana, especialmente dirigido a un público juvenil.

Además, el evento sirve para despedir el año con una gran fiesta que anticipa la Nochevieja y la tradición de la docena de uvas, que en esta ocasión serán sustituidas por gominolas al son de las campanadas.

El escenario estará situado junto al Castillo de los Templarios, en el casco antiguo de Ponferrada, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad y que da nombre al propio evento.

A partir de las nueve de la noche y con entrada libre, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Michenlo, Mike Fajardo y Albert Novo, quienes no dejarán de hacer vibrar a los asistentes en este espacio único, en pleno corazón de la capital berciana.

La propuesta artística de esta edición apuesta por perfiles que trascienden el ámbito musical y destacan también por su impacto en el entorno digital. Al frente del cartel estará Michenlo, DJ e influencer gallego que ha consolidado la Blue Party como una de las marcas más reconocibles del panorama festivo, con presencia en numerosos festivales y ciudades de todo el país. Sus sesiones se distinguen por la intensidad y la constante interacción con el público.

Este artista ha participado incluso en Tomorrowland, el festival de música electrónica más importante de Europa, compartiendo escenario con DJ de la talla de Tiësto o Martin Garrix. Además, ha actuado en otros grandes eventos como Medusa Summer Festival y A Summer Story, y en Ponferrada pondrá al público a bailar al ritmo de temas como «Pégale», «TechnOlé», «Blah Blah» o «La Pureza».

El escenario de Ponferrada recibirá también a Mike Fajardo, que cuenta con más de diez millones de seguidores en sus redes sociales (Instagram, YouTube, TikTok y Facebook), lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes del panorama digital en España y Latinoamérica.

Con un gran dominio de todos los estilos musicales, fusiona urbano, house y mainstream, así como latin tech y música comercial americana. Por ello, sus sesiones —como la que ofrecerá en el Bierzo— están cargadas de energía y ritmo para que el público no deje de bailar. Además, Fajardo ha desarrollado una faceta como actor, participando en series y películas en España, México, Colombia y Miami, logrando trasladar su popularidad en redes sociales a los escenarios.

Junto a ellos estará el berciano Albert Novo, quien este verano fue telonero del artista puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony en la localidad vallisoletana de Simancas, ante más de 10.000 personas.

Además, fue el encargado de animar, junto a Fonsi Nieto, la after party del consagrado Ricky Martin en Starlite Madrid 2025. Será el encargado de cerrar el cartel y mantener el ambiente festivo en esta cita invernal programada por el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Fiestas.

La música, el ambiente festivo y un entorno incomparable pondrán el broche de oro a una noche pensada para disfrutar, compartir y despedir el año al ritmo de la mejor música.

Una cita que consolida al Castle Festival como una referencia del ocio juvenil en Ponferrada y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por una programación cultural dinámica y atractiva.

El Castle Festival se presenta así como una oportunidad perfecta para que vecinos y visitantes se reúnan en una noche especial, combinando música, juventud y patrimonio en un entorno único.

Una propuesta gratuita y abierta que invita a vivir Ponferrada desde la celebración, la convivencia y el disfrute colectivo, cerrando el año con energía positiva y mirando al 2026 con optimismo y ganas de fiesta. Y también servirá para celebrar de forma adelantada la salida del año y brindar por el nuevo año.