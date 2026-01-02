Confitería Santa Cecilia: Roscones que saben a gloria

La Navidad se disfruta mejor si es con un poco de dulce. Artesano, sabroso y con materias primas de primera calidad. Esos ingredientes tienen la mejor mezcla en Confitería Santa Cecilia, en León y en Benavides de Órbigo. Y con uno de sus productos estrella que por estas fechas sale del obrador con una presencia y también sabor deliciosos, el Roscón de Reyes.

Individual, pequeño, mediano y grande. Con o sin relleno. Pero siempre manteniendo una tradición que le confiere esa calidad y esencia apreciada por los clientes.

ÁNGELOPEZ

Crema, nata, trufa o cabello de ángel. El Roscón de Reyes de Confitería Santa Cecilia tiene respuesta a cualquier gusto. Incluso para los que quieren en el mismo roscón una mitad con un relleno determinado y la otra mitad con otro diferente. El gusto del cliente es importante y se tiene en cuenta. Y es que esa posibilidad cobra una realidad clara en el momento de su adquisición, ya que cada roscón se rellena en el momento. Más fresco no puede resultar.

Eso sí, en estas fechas con tanta demanda del producto lo preferible es encargarlo. Evita esperas y supone además el no tener que pensarse qué presentación llevará. Siempre la mejor, eso sí, y la más deliciosa.

ÁNGELOPEZ

Para todos los gustos. Y también para disfrutarlo solo o acompañado, en familia o con amigos. Todo para que esas joyas que son los roscones puedan «viajar» multitud de clientes. Los mismos que disfrutan todo el año de las dulces propuestas de Confitería Santa Cecilia. Un establecimiento en el que cada uno de sus productos adquieren una entidad sublime que endulza cualquier ocasión. Y en Navidad, una vez que la celebración de Reyes está a la vuelta de la esquina, nada mejor que poder disfrutarlo con un delicioso roscón. Algunos, muchos, ya lo han saboreado y disfrutado a lo largo de los días pasados. Otros, también muchos, tienen la posibilidad de hacerlo en estos días.

Nada mejor que acercarse a los establecimientos de León y Benavides de Órbigo para comprobarlo. Eso sí, a ser posible con previo encargo, especialmente en Benavides. Por comodidad y beneficio para el cliente. Si no se puede tampoco existe excusa para saborear los placeres que produce levarse a la boca el Roscón de Reyes de Confitería Santa Cecilia. Tradicional, artesano, dulce y sabroso.

Dirección: Gran Vía San Marcos, 15 (León). Tlf: 987 228 302 / Avenida del Órbigo, 22 (Benavides de Órbigo). Tlf: 987 370 455