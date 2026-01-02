Panadería Flecha 1957: Panettone y Roscón de Reyes que son una delicia

Cada elaboración que sale del obrador de Panadería Flecha 1957 es exquisita. Sabrosa, artesana y con la mejor masa para que el cliente pueda saborearla como se merece... y disfrutarla. En este caso con dos productos que viajan en el mismo vagón navideño, uno el Roscón de Reyes, otro el Panettone. Ambos con masa madre de primera calidad y con el mimo y esmero que imprime este establecimiento con el afamado y premiado panadero Daniel Flecha a la cabeza.

Protagonistas de la Navidad en cuanto a presencia y capacidad para endulzar cualquier mesa, el Roscón de Reyes y el Panettone no puede faltar en ningún hogar. Ni en estas fechas pasadas ni en las que desembocan en el día de Reyes. Sería una mala decisión no probarlos. En el caso del roscón en sus dos formatos, el tradicional y el de hojaldre. Pequeño, mediano o grande.

También sin relleno o con él. En este segundo caso de crema, nata, trufa... Horneado en el mismo día y rellenado en el momento de su adquisición. Todo para que saborearlo sea una delicia. Al igual que el Panettone en sus dos versiones, la clásica estilo italiano con naranja y pasas o el de tres chocolates. Este segundo está logrando abrirse un importante espacio entre una clientela que confía en la calidad y profesionalidad de todo lo que tenga el sello Flecha 1957. Una panadería que con su pan, tartas o productos de bollería se está ganando un lugar desatacado entre las preferencias de los consumidores, los que aprecian su esmero por las cosas bien hechas.

Dirección: C/ Santos Ovejero, C/ Señor de Bembibre, C/ Fuero y El Corte Inglés Tlfs: 987808211, 987009600 y 987873344