Hostal San Miguel: Un placer para el buen comer y el descanso
Reconfortante descanso y deliciosa propuesta culinaria. El Hostal San Miguel en Villalobar, ubicado en plena Nacional 630 (en el kilómetro 169), lo tiene todo para que el cliente, el vecino o el visitante puedan disfrutar al máximo de su estancia
Parada obligada para el que desee disfrutar de una buena estancia, bien sea para el descanso o para saborear la deliciosa oferta culinaria que sale de sus fogones. El Hostal San Miguel en Villalobar lo tiene todo.
El de un establecimiento que abre sus puertas cada día, y así todo el año, a viajeros y vecinos de la mano de José Prieto y su profesional grupo humano. Alojamiento, placer gastronómico y atención esmerada son así sus señas de identidad. Comida y descanso son esenciales. Y si se ofrecen como lo hace el Hostal San Miguel no cabe duda que el cliente puede experimentar lo que es encontrarse en el séptimo cielo. Sus habitaciones (individuales, dobles y hasta triples para familias) con calefacción y dotadas desde wifi a televisión o baño con todas las comodidades son parte de un atractivo que va mucho más allá.
Porque del descanso bien sea para un día o extensible a unos cuantos más, también se pasa al apartado gastronómico. Y ahí este hostal cuenta también con una propuesta relevante, tanto en instalaciones como en elaboraciones culinarias.
Su restaurante ofrece la posibilidad de disfrutar de menús diarios y de fin de semana. También de deliciosas raciones, bocadillos, tapas y la posibilidad de por encargo poder disfrutar en casa o donde se quiera de un buen plato de su cocina tradicional. Desayunos, comida y cena, y también picoteo y tardeo, tienen en este establecimiento un atractivo especial.
El amplio espacio dispuesto en su interior también ofrece la posibilidad de acoger cualquier tipo de reunión, comidas de empresa, actos sociales, comuniones... Y todo lo que se precie para que ese instante tan especial cuente con la mejor propuesta para el paladar. Y con un amplio aparcamiento. Además, en cuanto a eventos la dirección del hostal también ha programado para este año diferentes eventos y fiestas para apuntar en la agenda y no perdérselo.
Dirección: Carretera N-630, Km 169. Villalobar Telf: 663 391 456 y 987 304 410 Email: hostalsanmiguel2025@gmail.com