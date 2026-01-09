Hostal San Miguel: Un placer para el buen comer y el descanso

Parada obligada para el que desee disfrutar de una buena estancia, bien sea para el descanso o para saborear la deliciosa oferta culinaria que sale de sus fogones. El Hostal San Miguel en Villalobar lo tiene todo.

El de un establecimiento que abre sus puertas cada día, y así todo el año, a viajeros y vecinos de la mano de José Prieto y su profesional grupo humano. Alojamiento, placer gastronómico y atención esmerada son así sus señas de identidad. Comida y descanso son esenciales. Y si se ofrecen como lo hace el Hostal San Miguel no cabe duda que el cliente puede experimentar lo que es encontrarse en el séptimo cielo. Sus habitaciones (individuales, dobles y hasta triples para familias) con calefacción y dotadas desde wifi a televisión o baño con todas las comodidades son parte de un atractivo que va mucho más allá.

Porque del descanso bien sea para un día o extensible a unos cuantos más, también se pasa al apartado gastronómico. Y ahí este hostal cuenta también con una propuesta relevante, tanto en instalaciones como en elaboraciones culinarias.

Hostal San Miguel, en VillalobarRAMIRO

Su restaurante ofrece la posibilidad de disfrutar de menús diarios y de fin de semana. También de deliciosas raciones, bocadillos, tapas y la posibilidad de por encargo poder disfrutar en casa o donde se quiera de un buen plato de su cocina tradicional. Desayunos, comida y cena, y también picoteo y tardeo, tienen en este establecimiento un atractivo especial.

El amplio espacio dispuesto en su interior también ofrece la posibilidad de acoger cualquier tipo de reunión, comidas de empresa, actos sociales, comuniones... Y todo lo que se precie para que ese instante tan especial cuente con la mejor propuesta para el paladar. Y con un amplio aparcamiento. Además, en cuanto a eventos la dirección del hostal también ha programado para este año diferentes eventos y fiestas para apuntar en la agenda y no perdérselo.

Dirección: Carretera N-630, Km 169. Villalobar Telf: 663 391 456 y 987 304 410 Email: hostalsanmiguel2025@gmail.com