Queso con turrón Alicante de Vallelongo: Dulce con sello berciano que viaja en Navidad

El queso con turrón de Alicante que fabrica la empresa berciana Vallelongo se ha convertido desde hace dos años en el postre gourmet preferido por los amantes del queso en los convites navideños. El secreto, según la fábrica, es utilizar la mejor materia prima, como el Turrón de Alicante D.O.P. que les proporciona el mismo sello desde la Comunidad Valenciana.

Apoyado por el Consejo Regulador I.G.P. Jijona y Turrón de Alicante desde su lanzamiento ha ganado diversos premios (uno de ellos internacional y dos más nacionales) e incluso varios críticos gastronómicos han elogiado este producto. Con toda seguridad, esta novedad ha venido para quedarse e instaurarse en las celebraciones navideñas de los españoles.

Elaborado en la fábrica de Vallelongo en Ocero, esta delicia para el paladar que ya cautiva a consumidores y especialistas gastronómicos, es la apuesta de la empresa berciana para las fechas navideñas. Con queso fresco de dos meses a cinco grados y con el turrón de Alicante como compañero de viaje, este queso se ha convertido en un importante embajador de la comarca berciana en apenas dos años.

Los exquisitos productos de Vallelongo

Los exquisitos productos de Vallelongo

La calidad de su materia prima, una elaboración artesanal y con el máximo cuidado y delicadeza no han podido dar otro resultado que esta joya dulce y sabrosa que ya se ha hecho un hueco en el mercado nacional y que desde sus primeros pasos cuente con el apoyo del Consejo Regulador I.G.P. Jijona y Turrón de Alicante, avales importantes para esta propuesta que desde El Bierzo y la marca de Vallelongo con Carlos Pardo a la cabeza solo puede tener una valoración: excelente.

Dirección: C. Vallelongo, 8. Ocero Teléfono: 625 718 801 Web: www.vallelongo.com