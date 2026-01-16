Carnicería Alcorte: Comida sabrosa y saludable para combatir el frío

Alcorte cocina para ti. De la manera más sabrosa, saludable y en estos meses de frío propios del invierno leonés también proporcionando buenas defensas. Con platos elaborados con toda la experiencia y calidad de un establecimiento que no solo es una carnicería, también un lugar con infinitas posibilidades culinarias para felicitarte el día a día. Porque comer bien es esencial. Y Alcorte te lo proporciona en cada uno de sus productos.

Después de las navidades que han resultado tan exitosas con sus preasados, platos preparados, tablas de embutidos y canapés llega el nuevo año y nada mejor que disfrutar de un plato caliente para mitigar el frío invernal y las bajas temperaturas. Y Alcorte tiene la solución ofreciendo un amplio abanico de productos para disfrutar de una alimentación sana, saludable y que aporta un buen número de ayudas a las defensas del cuerpo. Y ahí los platos de cuchara son una elección ideal.

RAMIRO

Con una variedad de productos y platos precocinados con el sello de este establecimiento que van, por citar alguna de sus suculentas propuestas, desde los callos (dulces y picantes) a las mollejas de ternera guisadas y la mano de ternera también guisada a la oreja al ajillo o en su caso guisada. Ideales para completar un delicioso plato de cuchara con garbanzos o cualquier otro tipo de legumbre. Platos con sabor, saludables y con fuerza. Sin gluten para que los celiacos también puedan disfrutarlos.

Y para calentar en apenas dos minutos. Y luego a degustarlos en la boca. Y con una materia prima de primera calidad. Y en el caso de las carnes procedente de las terneras de su ganadería Angus.

RAMIRO

Tampoco hay que olvidar los sabrosos asados, para degustar todo el año. Pollo asado, codillos, costilla. Una delicia.

Y su carne fresca de ternera o los adobos de Matachana.

Alcorte lo tiene todo para que durante todo el año, y en este caso en concreto en los meses de invierno en los que nos encontramos, la cocina, la buena mesa y unos platos reconfortantes para combatir el frío y los virus son sus mejores ingredientes para dar forma a esa infinidad de propuestas que alimentan el cuerpo y el alma.

Todo de la mano de Alcorte, un establecimiento de referencia.

Dirección: Avenida de los Reyes Leoneses, 15. León Teléfono: 987 798 238 Whatsapp: 663 873 075 Web: www.alcorteleon.es