Isamar Catering-Gourmet: el mejor cocido a la puerta de casa

El mejor sabor y los platos más deliciosos. Es lo que tiene Isamar Catering Gourmet. Listo para calentar y disfrutar en casa. O en cualquier lugar en el que se busquen apreciar los encantos de una buena cocina. Y en estos días en los que el frío toma las calles nada mejor que un reconfortante cocido leonés. Con ingredientes de primera calidad y una elaboración exquisita que no necesita los fogones de la casa. Ya viene preparado con todos los ingredientes para disfrutarlo al máximo. Los jueves durante estos meses de invierno.

Pero Isamar es mucho más. Su amplia carta de delicias gastronómicas abarca las paellas y los arroces, un plato para toda la familia. para hacerte la vida más fácil.

Cualquier momento es bueno si detrás está una empresa familiar leonesa que ha abierto multitud de posibilidades a aquellos que no tienen tiempo para cocinar o que buscan disfrutar de una comida o cena elaborada por profesionales. Así es Isamar, una firma consolidada dentro del sector que ya es un referente de la comida a domicilio o en cualquier otro lugar.

Y todos los días del año con un reparto eficaz que hace que cada plato, menú u otro producto llegue de las instalaciones de Isamar al destinatario de una forma eficaz y cuidada. Luego llegará el momento para poder saborearlo y disfrutarlo.

Además a un precio asequible para todos los bolsillos. el cliente es lo primero y para que quede claro, además de la calidad de cada propuesta culinaria y del propio servicio, Isamar Catering Gourmet también ha sacado su tarjeta verde. Un bono de 20 menús a un precio total de 178 euros que supone que cada uno de ellos sea de 8,90.

Cada plato es una experiencia especial y sabrosa.

Desde Isamar a la mesa. Con una calidad y servicio contrastado desde hace décadas que no deja lugar a las excusas para hacer de esas veladas o cualquier reunión un momento único. El de poder trasladar a su domicilio una parte de restaurante. Nunca ha sido tan sencillo.

Y con las comuniones cada vez más cerca Isamar Catering Gourmet ofrece la posibilidad de convertir esa celebración en todo un éxito para los protagonistas y sus invitados. En la propia vivienda o en otro espacio la buena mesa está asegurada con una amplia variedad de propuestas para todos los gustos y edades. Incluso con servicio de camareros para que nada quede al azar. Y menos en un día tan especial como es la primera comunión.

Dirección: Calle Alférez Provisional, 2. León Teléfonos: 987 222 412 y 669 789 426 Email: isamar@catering-isamar.com