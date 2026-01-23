Viaje al corazón del hielo

Publicado por C.F.A, LEÓN Creado: Actualizado:

El viento sopla con una constancia casi hipnótica en el Puerto de Vegarada. No es un viento agresivo, sino uno que parece haber aprendido a convivir con la montaña desde hace siglos. Arrastra copos de nieve diminutos, pule las aristas del hielo y atraviesa la ropa hasta recordarle al cuerpo que está vivo.

Aquí, en pleno corazón de la montaña, el agua fluye bajo el hielo. No se ve, pero se intuye. Se oye. Se siente. Y es precisamente en este punto donde el ser humano decide entrar en ella de forma consciente, voluntaria, casi ritual. Los baños de hielo en Vegarada no son una moda ni un espectáculo: son una experiencia de viaje interior anclada en uno de los entornos naturales más sobrecogedores del norte de España.

Este lugar será el escenario del primer Baño de Hielo en Vegarada, el primero de estas características celebrado en España, un acontecimiento singular que conecta territorio, ciencia, salud y una forma distinta de entender el viaje: no como desplazamiento, sino como transformación. El apoyo del Ayuntamiento de Valdelugueros, su alcalde y el equipo de gobierno ha sido fundamental para impulsar este evento pionero. La iniciativa no solo promueve la salud y el bienestar, sino que pone en valor un territorio de enorme riqueza paisajística y cultural.

El ingeniero Javier Fernández recuerda que la montaña leonesa no es complaciente. No se ofrece al visitante como un paisaje amable ni domesticado. Aquí no hay artificios ni concesiones. En invierno, las carreteras se vuelven estrechas líneas negras entre muros de nieve, y el cielo cambia de humor con rapidez. El frío no es un elemento decorativo: es una condición estructural del territorio. Vegarada, paso histórico entre valles, ha sido durante siglos lugar de tránsito para pastores, comerciantes y caminantes. Hoy sigue siendo un espacio de paso, pero también de pausa. Quien llega hasta aquí comprende de inmediato que la montaña marca el ritmo. Que no se la puede forzar.

El agua que se utiliza para los baños procede de entornos naturales cubiertos de hielo. Bajo esa superficie translúcida, la temperatura oscila entre los 0 y menos 2 grados centígrados. Todo sucede en segundos. El cuerpo se acerca al borde, el vapor del aliento se eleva y la mente comienza a negociar. No hay épica en ese momento, solo una conversación interna intensa. El primer contacto con el agua helada es brutal. El shock térmico paraliza la respiración, acelera el pulso y lanza una señal inequívoca al cerebro: sal de aquí. Pero quienes practican el baño de hielo no buscan huir. Buscan quedarse.

Imagen de un baño en agua heladaDL

El aprendizaje comienza justo ahí, en el instante en que la respiración se desordena. Controlarla se convierte en la única prioridad. Inhalar profundo. Exhalar despacio. No luchar contra el frío, sino aceptarlo. Permanecer quieto. Sentir. Tras los primeros segundos, algo cambia. El cuerpo deja de resistirse y la mente empieza a aquietarse. El tiempo se dilata. Dos minutos pueden parecer una eternidad o un parpadeo. Cuando llega el tercer minuto, la incomodidad ya no domina. Aparece una calma inesperada.

Durante décadas, el frío fue considerado un enemigo del cuerpo. Sin embargo, la ciencia contemporánea ha comenzado a mirarlo con otros ojos. Estudios médicos y fisiológicos han demostrado que la exposición controlada al frío activa mecanismos ancestrales de supervivencia que, bien gestionados, resultan profundamente beneficiosos.

Antes de entrar al agua, se realizan respiraciones profundas y rítmicas. Inhalaciones completas, exhalaciones sin forzar. El objetivo no es hiperventilar, sino preparar el sistema nervioso. Al entrar en agua helada, el organismo responde con una vasoconstricción inmediata: los vasos sanguíneos se contraen para proteger los órganos vitales. Al salir, se produce una vasodilatación intensa que mejora la circulación, el drenaje linfático y la oxigenación de los tejidos.

Este proceso explica por qué los baños de hielo son utilizados desde hace años por deportistas de alto rendimiento para acelerar la recuperación muscular, reducir la inflamación y aliviar el dolor post-esfuerzo.

Pero los beneficios no se detienen ahí.

Uno de los efectos más interesantes del frío es la activación de la grasa parda, un tipo de tejido adiposo distinto de la grasa blanca tradicional. Mientras esta última almacena energía, la grasa parda la quema para generar calor y mantener la temperatura corporal.

La exposición al frío estimula este tejido, aumentando el gasto energético y activando la termogénesis. El cuerpo se convierte en una pequeña central térmica. Este mecanismo no solo influye en el metabolismo, sino también en la regulación del azúcar en sangre y en la salud cardiovascular.

En Vegarada, el frío no se combate con tecnología ni aislamiento. Se utiliza como estímulo natural.

Si el cuerpo reacciona, el cerebro lo hace con aún más intensidad. El contacto con el agua helada activa el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida. Se liberan hormonas como la adrenalina y el cortisol. El organismo entra en estado de alerta máxima.

Sin embargo, cuando la exposición es breve y controlada, el efecto posterior es sorprendente. El cerebro libera grandes cantidades de dopamina, noradrenalina, endorfinas y serotonina. Neurotransmisores asociados al bienestar, la motivación, la concentración y la regulación emocional.

Quienes practican baños de hielo describen una sensación de claridad mental, euforia tranquila y enfoque que se prolonga durante horas. No es una evasión, sino una presencia plena. Nada de esto sería posible sin la respiración. En Vegarada, el baño de hielo se apoya en principios inspirados en el método Wim Hof, que combina respiración consciente, exposición gradual al frío y compromiso mental.