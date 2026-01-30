Restaurante El Palacete: El cocido más sabroso y reconfortante

Nada mejor que un buen cocido para alimentar y calentar el cuerpo en el invierno leonés. Sabroso, reconstituyente y enraizado en la tradición gastronómica de la provincia en el restaurante El Palacete este delicioso plato de cuchara tiene el lugar idóneo para degustarse. Los viernes, de noviembre hasta después de la Semana Santa, incluso algunas fechas más si el tiempo lo permite.

No existe excusa para no acercarse a Carbajal de la Legua, abrir la puerta de este establecimiento y comprobar las excelencias de su cocina. Una de ellas un cocido que alimenta no solo el cuerpo, también el alma. De la mano de David y su equipo de los fogones, de martes a domingo y en horario de comida, este plato tan típico del invierno ocupa las mesas de El Palacete.

ÁNGELOPEZ

Y como manda la tradición con la sopa abriendo el apetito para continuar con el garbanzo pico pardal. Ya con el paladar y el estómago dispuestos a disfrutar de este placer de sensaciones es momento para la carne con hasta ocho tipos diferentes en los que no puede faltar el relleno. Vino y gaseosa o agua, postre (natillas y bizcocho) y café completan esta propuesta culinaria reconstituyente con un precio de 23 euros. Eso sí, para que todo esté perfectamente preparado la reserva se convierte en un paso imprescindible. El cocido es el plato estrella para estas fechas, pero no la única propuesta sobresaliente en un restaurante donde la comida de cuchara tiene un protagonismo claro y delicioso. Platos tradicionales y de cuchara son sus señas de identidad y parte de ese atractivo de El Palacete que hace que su propuesta gastronómica tenga cada vez más admiradores. Como los de los postres caseros como la leche frita que la abuela María le enseñó a David.

ÁNGELOPEZ

Su amplia carta de platos, el menú semanal, el del fin de semana y también menús adaptados a los gustos para abrir de par en par las puertas a todos los potenciales comensales. Comidas de empresa, grupos, comuniones y de cualquier ocasión que se precie tienen cabida. También con la posibilidad de poder disfrutar de una velada nocturna de lo más sabrosa, en este caso concertando con reserva la apertura del comedor para grupos. Por la mañana, el horario es de 10.00 a 17.00 horas. Todo en un palacio de la gastronomía y buena mesa como El Palacete.

Dirección: Avenida de León, 274. Carbajal de la Legua (León) Teléfonos: 987 343 995 y 649 855 260