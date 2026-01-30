Bodega Fuentes del Silencio: El buen vino, del Valle del Jamuz a todo el mundo

Vino de calidad, con la mejor materia prima de uva autóctona y una idea clara que incluye la recuperación de la zona del Jamuz son las señas de identidad de una bodega que en poco más de una década se ha abierto al mundo con unos vinos excepcionales en los que queda impregnado el trabajo y dedicación de la familia que conforma Fuentes del Silencio.

De Herreros de Jamuz donde está ubicada a todas las mesas en un proyecto que va más allá de la elaboración de vino, delicioso vino en sus diferentes variedades. Recuperar los viñedos de la zona y crear economía con puestos de trabajo son parte de una esencia que desde sus primeros pasos han tenido presente. Apostando también por el enoturismo y por un producto único y singular. el enoturismo es precisamente una de las apuestas de esta bodega con visitas personalizadas a sus viñedos que incluyen catas armonizadas con productos de la zona. No falta tampoco otra propuesta novedosa como los maridajes con vino, experiencias personalizadas que en su caso unen este oro surgido de la uva con otra del dulce como el chocolate.

Su producción nace de unas viñas que ocupan 27 hectáreas repartidas en microparcelas en el valle del Jamuz hasta Quintanilla. Uva mencía, prieto picudo palomino, godello o garnacha son la materia prima, cuidada hasta el más minimo detalle para producir un vino identitario de este bodega. Desde el Mataperezosa (elaborado con variedades blancas centenarias) al Las Jaras (con uvas procedentes de pequeños viñedos muy selectos del valle de Jamuz) pasando por Las Quintas (con la uva procedente de parcelas más altas y frescas), La Gándara o Las Jaras Rosado. Tintoreras, Fuentes del Silencio X Chartier (añada a partir de cepas prefiloxéricas) o Villaflórez (con una presentación atractiva en una botella diseñada por el artista colombiano Willy Ramos).

Todos vinos que cautivan como los que la bodega Fuentes del Silencio incluye en su Club del Vino cuyos socios tienen la posibilidad de recibir en su casa cada seis meses de una selección de vinos, sin gastos de envío y a un precio único.

Señas de identidad de una bodega que también puede presumir de formar parte de Grandes Pagos de España, asociación que defiende la singularidad del territorio como expresión del estilo particular de cada vino que conforman 34 bodegas de toda la geografía nacional.

Dirección: Pl. Mayor, 2. Herreros de Jamuz (León) Teléfonos: 682 624 328 y 987 688 861 Web: www.fuentesdelsilencio.com

