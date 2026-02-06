Ferecor El Bar: 'Fereggcor', una tapa con el ADN de un bar que presume ser de barrio

Ferecor El Bar tiene esas cosas que cautivan. el de ser un establecimiento hostelero que presume de su condición de bar de barrio. También el de contar con una deliciosa propuesta culinaria en la que las tapas, las hamburguesas, las raciones y los bocadillos son sus protagonistas. Un bar con el encanto y buen hacer que Francisco Manuel Fernández ‘Tato’ impregna en todo lo que hace.

El último ejemplo con un nombre propio, el de la Fereggcor La Tapa, una propuesta que Ferecor presenta al séptimo Concurso Mejor Tapa de León 2026 y que nace como un guiño directo al ADN de la casa.

Parte del nombre del local, Ferecor El Bar, y le da una vuelta con 'egg' (huevo, en inglés) para poner en el centro el ingrediente que marca el bocado y, a la vez, dejar claro que aquí hay humor, identidad y una tapa con firma propia. El juego de palabras funciona porque suena a Ferecor, se lee fácil y se recuerda: es la manera de decir «esto es nuestro» antes incluso de probarlo.

La tapa es un montaje sencillo de entender y muy disfrutable: una rebanada de pan tostado como base crujiente, una crema tipo mayonesa de aguacate con tomate y lima que aporta frescura, pimientos asados para sumar dulzor, y encima dos capas con personalidad: foie de pato y bonito en aceite de oliva, jugando con la untuosidad y el punto marino. Se corona con un huevo poché, para que al romper la yema se forme una salsa natural que lo une todo. El remate lo ponen unos puntos de salsa picante y un toque de vinagre, sal y pimienta negra, para equilibrar y dejar un final con carácter.

En conjunto, Fereggcor La Tapa busca eso que tanto engancha en un concurso: que el primer bocado sea amable, el segundo te confirme que hay técnica y el último te deje con ganas de repetir.

Una tapa que resume la filosofía de un establecimiento que se ha ganado en estos diez años un prestigio merecido y que en esa idea de suguir apostando por León ampliará en breve su propuesta a la de un bar de comidas. Con la misma esencia que ha marcado sus pasos en todos estos años y demostrando que la buena gastronomía unida a un excelente servicio son sinónimo de éxito. Y Ferecor el Bar con Tato a la cabeza lo tiene asegurado... y merecido.

Dirección: Avenida Padre Isla, 130. León Teléfono: 987 798 779