Restaurante El Palacete: Deliciosa cena y buena música por San Valentín

Celebrar San Valentín es disfrutar de la vida. Hacerlo en el restaurante El Palacete es además aunando lo mejor de la gastronomía y con un colofón especial en el que la música tiene un sabor especial. Un perfecto maridaje para disfrutar el 14 de febrero de una cena especial. En Carbajal de la Legua y con una velada para recordar. Solo, con pareja o en compañía de amigos o familiares. Eso sí, con la imprescindible reserva anticipada para que el cierre del día sea especial.

ÁNGELOPEZ

No hay excusa para no disfrutarlo en un restaurante que ya ha hecho disfrutar con anterioridad y lo seguirá haciendo en el futuro con cenas acompañadas de actuaciones musicales.

Para San Valentín la experiencia gastronómica a partir de las 21.30 horas tendrá como acompañamiento la actuación del dúo flamenco D’Alma. Antes mesa y mantel para un menú tan sabroso como delicioso y completo. A un precio de 48 euros por persona y con los entrantes para abrir boca y compartir. Una ensalada templada de manzana asada, cecina, mermelada de tomate y frutos secos, croquetas caseras de puchero y gambones a la manzanilla con taquitos de jamón y su aliño ajo perejil.

Con el paladar degustando estas delicias llegará el primer plato a elegir entre costillar de ibérico a baja temperatura con salsa de setas y ciruelas o lubina a la espalda con gulas y gambas. El postre con milhojas de crema y nata con helado artesano y el café para completar una cena perfecta en la que no faltarán los vinos a elegir entre un tinto Ribera del Duero Fuente Nogal, un rosado Prieto Picudo Peregrino, un blanco Marqués de Vizhoja o sidra rosse el gaitero.

Y como colofón la buena música de flamenco-fusión de D’Alma.

Dirección: Avenida de León, 274. Carbajal de la Legua (León) Teléfonos: 987 343 995 y 649 855 260