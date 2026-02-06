Programa de fiestas del Carnaval de La Bañeza

7 de febrero

20.30. Proclamación de la musa del carnaval de La Bañeza 2025, Ana Gancedo del Barrio. Presenta: Matías Alonso. Teatro Municipal. Juglar: Elisa María Santos Fuertes

13 de febrero Viernes Tranquilo

12.00. Carnaval Escolar. Ceip San José de Calasanz, Ceip Teleno Y Colegio Nuestra Señora Del Carmen. Calle La Estación, Vía De La Plata, Calle El Reloj, Plaza Mayor.undefinedal Finalizar El Desfile, Animación En La Plaza Mayor. 20:30 XXI Procesión Vía Birras. Organiza: Los +Turba2 y Los Vagos Permanentes. Plaza Mayor. Salida: A las 20:30h., la comitiva bajará en procesión desde el Bar Industrial hasta la Plaza Mayor, donde se realizará el acto de coronación de Andrea Quiñones Fernández como +Turvaga De Honor 2026. Posteriormente, se llevará a cabo el tradicional recorrido por las calles de La Bañeza, visitando los bares Bohemia, Mallorca, Teatro, Antopi, La Calleja, Mónaco, Elvis y D»Maria. Durante el itinerario, se realizará una parada de aproximadamente media hora en cada bar colaborador, donde la cerveza se ofrecerá a un precio popular. 21:30 Homenaje Al Personaje Carnavalero Miguel Ángel Nistal. Organiza: Grupo Los Tranquilos 00:30 Fiesta Homenaje Al Carnaval Bañezano Y A Sus Personajes Y Entrega De Premios A Mejores Grupos del Carnaval 2025. Pub Bakanal. 00.30 Festival One More Time Con Toni Peret Y Otros Dj´s. Plaza Mayor

14 de febrero Sábado de chispas

10.00. Carnaval auténtico. La Bañeza entera se disfraza. Es el día en el que se destapa la verdadera esencia del Carnaval bañezano. Las calles se inundan del salero, el ingenio y el desparpajo de bañezanos y comarcanos. 11:00 Fotomatón Carnavalero 360: Plaza Mayor.Hasta las 15.00 Obtén tu Video 360 de recuerdo de estos Carnavales.

12:00 Disco Movil Barrio Mojao

19:30 Correbares A Cargo De La Charanga «Los Artistas Del Gremio». Inicio: Plaza de La Harinera. Final: Plaza Mayor

20:30 Pregón De Carnaval. Pregonero: Antonio Alonso Álvarez — Conduce el acto: Miguel Álvarez @Hilarama_inadaptado Entrada: 2 Euros. Venta en el Ayuntamiento de 12:00 a 14:00 y dos horas antes del pregón en el teatro

22:00 Cena De Exaltación Del Carnava Restaurante la Hacienda Menú: 15 € Venta De Tarjetas En El Restaurante

23:59 Noche De Chispas ««Rave» Plaza Mayor Antes y después, pasacalles con charangas Plaza Mayor y zona centro.

15 de febrero Domingo de Carnaval

10:00 Taller de Ritmo Del IV Encuentro Internacional de Batukadas «Ciudad De La Bañeza». Colegio San José de Calasanz Información e Inscripciones en Banetukada2.wordpress.com Colabora: IGP de la Alubia de La Bañeza-León

11:00 XIX Carrera del Carnaval Bañezano ¡Huye del Aburrimiento! Sortea todos los obstáculos, Sal Airoso de las pruebas y burla a la «Autoridad» Enfundado en tu disfraz. Sorteo de regalos entre los participantes. Inscripciones y dorsales del 9 al 13 de Febrero en el Ayuntamiento. Nos acompañará la Charanga «Los 4 Gatos». Salida: Andén de Asociaciones. Recorrido: Ramón Y Cajal-escultor Rivera-plaza Fray Diego Alonso-calle El Reloj Meta: Plaza Mayor. Colabora: ¡A «Correr» El Carnaval!

12:30 Baile Vermú A Cargo De La Charanga «Artistas Del Gremio».lugar: Plaza Mayor Y Barrio Mojao.

14,30 Muestra del taller de ritmo del IV Encuentro Internacional de Batukadas Ciudad de La Bañeza. Los alumnos y alumnas del taller nos

demostrarán lo que han aprendido con Antonio Monedero. Lugar: Plaza Mayor

17:30 Gran desfile de Carnaval. Los grupos desfilan recordando el Carnaval del año anterior. Encabeza el desfile la Musa 2024 Estela Santos Román Itinerario: Labradores-vía De La Plata-el Salvador-ramón Y Cajal-escultor Rivera#plaza Fray Diego Alonso— Calle El Reloj-plaza Mayor-manuel Diz-odón Alonso#lepanto-plaza Antonio Colinas-general Benavides.

20:00 Final Del Desfile: Todos a seguir bailando con la Orquesta Máxima Show

20:00 Muestra del taller de ritmo del IV Encuentro Internacional de Batukadas Ciudad De La Bañeza Concentración de las batukadas Participantes en la Calle Astorga y posterior «Desfile Batukero» por las calles del centro.

21:00 Muestra Individual de Batukadas y Clausura del Encuentro Plaza Obispo Alcolea.

16 de febrero Lunes de Carnaval

13:00 Baile Vermú a cargo de la charanga «Sincopa»

Lugar: Plaza Mayor y alrededores

17:30 Desfile del Carnaval Infantil

Itinerario: El Salvador-Ramón y Cajal-escultor Rivera-juan Carlos I-Reyes Católicos-Ángel Riesco-Conrado Blanco-Vía De La Plata.

18:45 Chocolatada para los grupos participantes

19:00 Final de desfile. Espectáculo Infantil: «Malassia Junior»

19:30 Correbares a cargo de la charanga «Los 4 Gatos» Salida: General Benavides

00:00 Noche Bruja. Luce tu mejor disfraz en la noche más mágica del año. Actuación de Orquesta «Cuarta Calle». Plaza Mayor.

01:30 Pasacalles con charangas por varias zonas de La Bañeza: Alrededores de la Plaza Mayor, Barrio Mojao y General Benavides.

17 de febrero Martes de Carnaval

13:00 Baile Vermú Con La Charanga «Los 4 Gatos» 17:30 Gran Desfile de Carnaval. Abre El Desfile La Musa 2026, Ana Gancedo Del Barrio.

Itinerario: Labradores-Vía De La Plata-El Salvador-Ramón Y Cajal-Escultor Rivera-Juan Carlos I-plaza Reyes Católicos-juan De Mansilla-plaza Mayor-calle El Reloj— Plaza Fray Diego Alonso-vía De La Plata Al finalizar el desfile, chocolatada para todos los grupos en Avda. Vía De La Plata.

20:30 Para Los que se queden con ganas de más y tras la chocolatada, las charangas de La Bañeza Despedirán El Carnaval 2026 como se merece por diferentes calles de nuestra ciudad.

18 de febrero Miércoles de Ceniza

20:30 Entierro De La Sardina — Salida: Bar Industrial — Itinerario: Ramón y Cajal-Escultor Rivera-Plaza Fray Diego Alonso-Calle El Reloj-plaza Mayor. XIV Certamen Nacional De Poesía Satírica Premio 250 Euros

Al finalizar la lectura de las coplas, se quemará La Sardina y se repartirá el tracicional escabeche.

Organiza: Peña La Sardina — Patrocina Excmo. Ayto. De La Bañeza.

21 de febrero Sábado de Piraña

00.00. Noche de Piraña. Quema los últimos cartuchos de este carnaval. Gran fiesta de disfraces en el Barrio Mojao. Con ello se pone fin a las actividades que se han programado para la ciudadanía de la localidad bañezana para la edición de este año 2026.