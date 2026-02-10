El pueblo de León que enamora a National Geographic por su clima y su paisaje intacto

Oseja de Sajambre conserva la arquitectura tradicional del valle, con casas de piedra y tejados de teja, en uno de los entornos más intactos de los Picos de Europa.Getty Images

El último reportaje de National Geographic ha vuelto a poner el foco en uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo y que, precisamente por eso, resultan cada vez más valiosos. Oseja de Sajambre, en el extremo norte de la provincia de León, aparece retratada como un refugio climático y emocional, un pueblo de apenas 220 habitantes donde el verano no aprieta y donde, como subraya el medio, «por las noches hay que dormir con manta».

Oseja de Sajambre y el norte de León que sorprende a National Geographic

«A pesar de pertenecer a la provincia de León está más cerca de la esencia asturiana», apunta el reportaje, subrayando cómo sus aguas vierten hacia el Cantábrico y cómo la influencia de los Picos de Europa marca cada metro del paisaje. El medio internacional se detiene en ese aislamiento fértil, en un valle «arropado por robles y hayedos» donde la niebla matinal y la humedad constante explican un verde que no entiende de sequías estivales.

Uno de los aspectos que más llama la atención a National Geographic es el clima. «Es mejor escuchar a los lugareños cuando aconsejan tener una manta a mano para dormir», señala el texto, reivindicando un verano pausado y habitable. Un mensaje que conecta con la búsqueda creciente de destinos frescos y tranquilos, lejos de la saturación turística.

El gran tesoro natural del municipio es también uno de los grandes protagonistas del reportaje. En Oseja de Sajambre nace el Río Sella, concretamente en la conocida Fuente del Infierno. National Geographic recuerda que desde este punto el río inicia un viaje que lo llevará hasta Ribadesella, convirtiéndose en uno de los cursos fluviales más emblemáticos del norte de España. El medio pone el acento en esa idea de origen, en cómo «las aguas dulces se abren camino entre las montañas para acabar mezclándose con la salinidad del vasto océano».

El valle de Sajambre, visto desde Oseja de Sajambre, es un mosaico de praderas, bosques y montañas que explica el carácter fresco y húmedo de esta zona del norte de León.Getty Images/iStockphoto

Oseja de Sajambre, tradición rural y piedra viva para National Geographic

Más allá del paisaje, el artículo se detiene en la vida cotidiana y en los elementos que definen la identidad del pueblo. Las casas de piedra, los tejados anaranjados, los hórreos que aún resisten como «testigos silenciosos del paso del tiempo» y la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora aparecen como símbolos de una ruralidad auténtica. National Geographic subraya la importancia histórica de la ganadería y de unos productos (carnes y quesos) que siguen siendo motor económico del valle.

La iglesia de la Asunción de Nuestra Señora es uno de los edificios más emblemáticos de Oseja de Sajambre, rodeada por el paisaje montañoso de los Picos de Europa.Getty Images

El reportaje no olvida la dimensión cultural y festiva ligada al río. National Geographic recuerda que, desde 1930, el primer sábado de agosto se celebra el Descenso del Sella, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional que proyecta al mundo el nombre de este río nacido en León.