Chorizo de León: El auténtico y mejor sabor de la tradición

A día de hoy luce como todo un referente gastronómico con un mercado que llega a otros países e incluso continentes. De la mano de sus productores, la Universidad de león y la Diputación, el Chorizo de León ha logrado el reconocimiento de Marca de Calidad en el año 2014. Y ahora aspira al de la IGP, que por calidad, materia prima y elaboración seguro que alcanzará.

Manteniendo una tradición que se remonta a muchos siglos atrás, el Chorizo de León se ha ganado un lugar cada vez más relevante. Solo hay uno y esa seña de identidad le está reportando año tras año una mayor cuota de mercado. Lo bueno tiene esas cosas. Con 14 productores, diez certificados (formando parte de la Asociación para la Promoción del Chorizo de León), su camino para alcanzar un estatus protegido que evite falsificaciones, va dando pasos seguros y efectivos.

No tiene secretos sino el buen hacer de quien lo elabora. Primero seleccionando carne fresca de cerdo, que se pica y adoba con sal, pimentón, ajo y, opcionalmente, orégano. La mezcla reposa en cámaras de refrigeración a temperaturas inferiores a 4°C de 12 a 48 horas antes de embutirse en una tripa de cerdo natural en forma de herradura. El ahumado, si se realiza, es natural. El chorizo se cura en secaderos o en cámaras de maduración con temperatura y humedad controladas al menos 30 días.

Y de ahí sale un chorizo con señas de identidad propia que en 2025 le han llevado a mejorar su cuota de mercado con 2.069.000 corras puestas en el mertcado, lo que equivale a 899.565 kilos (redondeando 900 toneladas). A las que añadir y cada vez con un porcentaje más elevado en cuanto al crecimiento, los sobres de 100 gramos loncheados. Nada menos 1ue 1.990.000. O lo que es lo mismo, 199.000 kilos. En total nada menos que 1.098.665 kilos certificados de un manjar que nace en la tradición gastronómica de León y que abre de par en par sus puertas al mundo.