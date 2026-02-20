IGP Alubia de La Bañeza-León: El mejor sabor con sello de autenticidad

Calidad, sabor y unas señas de identidad convierten a esta legumbre en todo un atractivo gastronómico. Desde león y con el sello que da fe de su autenticidad: IGP de La Bañeza-León. Es la alubia, un sabroso manjar que vivía un pasado curso en clave positiva con 311 hectáreas sembradas frente a las 286 del año 2024 y alrededor de 800 toneladas de producción, también lejos de las 508 registradas en el año anterior.

Los datos muestran que las cifras de la legumbre con sello de calidad están al alza

El rendimiento medio también ha sido positivo. Si bien la media de una buena recogida de alubia IGP de La Bañeza-León ronda los 2.700 kilos por hectárea, en 2025 alcanzó explotaciones con rendimientos de 3.600 kilos por hectáreas

Estos números corresponden a las cuatro variedades de la alubia IGP de La Bañeza-León (riñón menudo, canela, plancheta y pinta de León), que representa un 6% de toda la alubia de la provincia (5.873 hectáreas), la que no tiene marchamo de calidad.

El Páramo es la comarca leonesa donde más alubia se siembra, pero podría cultivar como área geográfica protegida, también en las comarcas agrarias de Astorga, La Bañeza, mitad de Esla Campos y parte de La Cabrera.

Las buenas cifras de esta campaña aumentan las esperanzas de cara al año que viene y las previsiones son de crecimiento, aunque ligero. «Creemos que vamos a crecer, porque lo llevamos haciendo varios años», apunta la dirctora técnica de la IGP, Eva del Río.

Con ese objetivo, han puesto en marcha varias iniciativas desde la IGP como el lanzamiento de un concurso en centros formativos de Castilla y León, en formato online, para que los jóvenes talentos incluyan esta legumbre en sus elaboraciones de alta cocina. Es uno de los desafíos que tiene el marchamo, expandir la alubia como alimento clave de la gastronomía.

En lo referente al número de productores, la cifra actual oscila entre los 40 y 50 agricultores. Y otra buena noticia: existe relevo generacional, ya que cerca de la mitad de los productores tienen 40 años o menos.

