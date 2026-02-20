Hotel Spa QH Centro León: Una cocina abierta al cliente todo el día

El Hotel Spa QH Centro León cuenta con una carta de platos que se basa en una cocina de mercado, con opciones gastronómicas actuales sin olvidar las propuestas tradicionales, como los embutidos y chacinas, las tostas y raciones de calamares y croquetas así como las riquísimas hamburguesas 100% caseras, con la célebre especialidad de sepia al ajillo, con setas y aove, completamente casera. Tampoco faltan los platos de cuchara de la mejor calidad. Con una cocina abierta todo el día para saciar el apetito del cliente. De la mejor manera posible con una calidad óptima que desde los fogones sale a la mesa y un servicio también de primer nivel.

Ubicado en un enclave ideal, al lado de la Catedral, el producto de la tierra es, esencial en su propuesta gastronómica para que el cliente se lleve lo mejor de la gastronomía de la provincia.

La sobremesa y los postres son una cuestión aparte. La elaboración es propia, no podía ser de otra manera. Hay pulpo en las versiones de A Feira y a la brasa y opciones saludables de la cocina mediterránea como las ensaladas. Hay meriendas con sándwiches y bocadillos variados. No falta la bollería artesana. Y la terraza añade un plus extra a la visita.

Porque parece por momentos que el cliente se encuentra de vacaciones, rodeado de peregrinos o de turistas. León es tierra de interior y de visitas.

Y para que nada quede al azar o sin disfrutar, el alojamiento también es una opción importante y muy aprovechable. Es una cita ideal para dejarse llevar por las emociones y para disfrutar de un lugar donde nada queda al azar. En León, el Hotel Spa QH Centro es el mejor destino.

Dirección: Calle Los Cubos, 6. León Teléfono: 987 875 580 Web: www.hotelqhcentroleon.com