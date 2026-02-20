Arte en las calles de León

No todas las calles conducen al arte pero en León habría una ruta casi en línea recta que desde la plaza de Guzmán a la Catedral contiene detalles artísticos puntuales que llevan el nombre propio de creadores leoneses. Podría ser emblema de todo esto y ante el que nadie discutiría La Negrilla, gran escultura de Amancio González. Pone a todos de acuerdo en que nunca una obra contemporánea se mimetizó tan rápido con el imaginario colectivo cultural y urbano de León para al poco de nacer tener condición de histórica. Y además, fotogénica e «instagramizable», pasa más tiempo con alguien haciéndose fotos que sola. Si Amancio tiene esa escultura en Santo Domingo, en Ordoño II en el pasaje de la tienda de Zara tiene también El recolector de estrellas, relativamente. Si en este artículo se anima a recorrer León y ver su arte urbano también se reclama que haya respeto. Porque la noticia en este periódico contaba que «el cariño (y por supuesto la foto en plan hagamos fotos a todo) le ha costado a El recolector de estrellas un brazo, más roturas y desperfectos y acabar por los suelos. Prohibido tocar, agarrarse, colgarse, subirse a ella, abrazarla... Parece tan de sentido común que no estaba ni advertido...».

Como se trata de que el paseo sea dinámico, casi como giro de guion pero sin salir de Ordoño II se puede ir hacia la plaza de Guzmán El Bueno, y, antes, entrar en el pasaje que da al Viña H para descubrir una exposición del último Festival Internacional Purple Weekend Estrella Galicia de León en el que queda constancia de sobra del talento leonés en fotos gracias a Focus. Las imágenes recrean las citas en el Espacio Vías, epicentro del Purple de este pasado año, organizado como en los últimos tiempos por Centro León Gótico con el Ayuntamiento de León. El Café Luna, a escasos metros del Vías, el Babylon, Black Bourbon, Chelsea, Bellas Artes, Glam, Vannity aparecen reflejados en este callejón también sede del Purple en el Pasaje de Ordoño II.

El Bólido de Ordoño II también tiene su predicamento fotográfico. Pertenece a la serie de esculturas denominadas Móviles por su autor, el escultor Carlos Cuenllas. En esta serie se encuentran otras esculturas que representan coches (como el que hay en Ordoño II, el Jeep expuesto en el patio del ILC, etc), motos, barcos, aviones, quads, monopatines, trenes...

Si una propuesta urbana reciente se ha convertido en todo un referente está claro que es la del León de la alcantarilla. Fue una presentación sonada que el tiempo ha confirmado como máximo acierto en la potente propuesta del creador leonés Juan Antonio Cuenca que junto a Alejandro Sáenz de Miera realizó una escultura en bronce ante la cual nadie pasa de largo. «Y si lo hace, a los tres pasos se arrepiente y vuelve por donde ha venido. Así ocurrió ayer ante esta moderna escultura, cuando el que no se hacía una foto, se la hacían, o simplemente acariciaba la cabeza de este animal inerte pero que conecta con la vida de calle de la ciudad», se leía en este periódico. Desde luego este león emergente se convertirá en punto rojo para el mapa de los recuerdos.

Mientras la ruta continúa el paseante se da cuenta de que hay muchos más lugares donde mirar que los que la rutina o las prisas permiten. Pero se trata de un esfuerzo leve que consiste en levantar la vista y ver, por ejemplo, la fabulosa demostración de arquitectura del centro de León, donde ya Fundos y Casa Botines han tenido la iniciativa de realizar rutas para conocer el modernismo leonés. Nadie que pase por delante de la Catedral, San Isidoro, San Marcos y más lo hará de largo. Y si su curiosidad se enciende, en la plaza de Regla dará con el Homenaje a los constructores de la Catedral, del gran Juan Carlos Uriarte, como instantánea obligada del turista casual. O La Familia de Manuel Díez Rollán, en Burgo Nuevo, que sigue ahí viendo pasar el tiempo leonés. Y el padre e hijo delante de la Catedral. O el mísmísimo Gaudí sentado, armado de paciencia. Arte y parte.