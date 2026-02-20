Astorga celebra un Carnaval diferente

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Los colegios de la ciudad de Astorga han tenido siempre un papel muy relevante en la celebración de la Piñata. Es por ello, que este año 2026, el ayuntamiento de la urbe bimilenaria ha decidido premiar ese compromiso y participación a lo largo de tantos años, convirtiendo a los más pequeños en los pregoneros del acto, a las 12.00 horas de hoy en la Plaza Mayor.

Es una forma de reconocer el papel fundamental de los centros educativos, protagonistas del desfile infantil del viernes y con una participación destacada también en el desfile general del sábado. «El Carnaval de Astorga no se entiende sin el desfile escolar», admite el concejal de Fiestas, Borja González, agradeciendo expresamente el esfuerzo de docentes y comunidades educativas por sacar a la calle a cientos de niños y niñas cada año. En este reconocimiento se ha decidido incluir a los colegios Blanco de Cela, Santa Marta, Ángel González Álvarez, La Salle, Puebla Montal y, de manera especial, al colegio Santa María Madre Iglesia-Cosamai.

El mismo día de hoy, a las 18.00 horas, el conocido marionetista Mario Enzo llevará a cabo su actuación Las aventuras de Manolo Bolaño en el Pabellón de Rectivía. Mario Enzo es un cómico y marionetista castellanomanchego con más de 250.000 seguidores en Instagram y tres millones en Tik Tok. En el mismo lugar habrá a las 20.00 horas una chocolatada para todos los niños carnavaleros de la ciudad. Posteriormente (a partir de las 22.00 horas), Europa y sus amigos, amenizarán la noche maragata al ritmo de la noche de los años 60 y 70 en la Discoteca Gaudi, con entrada gratuita.

Los colegios son protagonistas durante la Piñata.DL

El momento más esperado será mañana sábado 21, con el Gran Desfile de Piñata, que cuenta con la participación de grupos llegados desde múltiples rincones de todo León y de provincias cercanas, para un total de más de 50 agrupaciones, que podrán obtener los más de 4.400 euros que hay en premios, superando a ayuntamientos como el de San Andrés del Rabanedo en cantidades destinadas a los galardones.

La entrega de estos premios, a las 20.30 horas en la Plaza Mayor, estará amenizada por Ángela la Canalla, una conocida drag queen leonesa. Con casi un cuarto de siglo en el mundo del espectáculo, Ángela sigue haciendo del público su gasolina y una función caótica y diferente.

Las celebraciones terminarán como todos los años, con la quema de la Piñata, que se llevará a cabo el domingo 22 a las 20.45 horas en la Plaza Mayor. Habrá un cierre espectacular de las fiestas con un impresionante espectáculo pirotécnico. Además, desde el ayuntamiento quieren expresar un agradecimiento muy especial a la Brigada de Obras por su magnífico trabajo con la realización de la Piñata y, de forma destacada, a Manolo por su jubilación, con sus más de 20 años de dedicación y servicio a la ciudad. Este año volverá a sorprender a los lugareños y visitantes como hiciera ya en los años precedentes con el homenaje a los voluntarios de la Dana en la Comunidad Valenciana (año 2025) o la crítica a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso ordenada por Vladimir Putin (año 2024).

Una dríade baila al ritmo que le marca la Madre Naturaleza.ANGELÓPEZ

A reseñar también que durante estos días, por todos los rincones de la ciudad fundada por los romanos, se puede encontrar un precioso cartel para anunciar estas fiestas. Se trata de una imagen cargada de simbolismo, color y referencias locales, obra una vez más del diseñador local César Núñez. En esta edición, el cartel tiene como protagonista a Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de su muerte, una efeméride que Astorga quiere poner en valor por el vínculo del creador con la ciudad a través del Palacio Episcopal.

El propio César Núñez explicó que la idea surgió desde el primer momento, al plantearse dar un protagonismo especial a Gaudí. En el cartel, el arquitecto aparece convertido en anfitrión del carnaval, con la característica nariz roja que simboliza la transformación y la participación en la fiesta. «En el momento en que uno se pone el punto rojo, se convierte en anfitrión e invita a vivir la Piñata», señaló.