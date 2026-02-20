Se acabó el vacío legal en Picos de Europa: lo que ahora está prohibido (y ya no admite discusión)

La Ruta del Cares, uno de los itinerarios más transitados del Parque Nacional, símbolo del turismo activo en Picos de Europa.Getty Images

El Parque Nacional de los Picos de Europa entra en una nueva etapa. Tras más de veinte años sin un Plan Rector plenamente operativo, la Junta de Castilla y León ha aprobado por fin el documento que marca con precisión quirúrgica qué está permitido, qué queda prohibido y qué exige autorización en la vertiente leonesa del espacio protegido. Es el fin de una anomalía jurídica que arrastraba el primer Parque Nacional declarado en España desde 1918 .

Picos de Europa: el nuevo marco que pone fin a dos décadas de indefinición

El origen del problema se remonta a 2005, cuando el Tribunal Supremo anuló el Plan Rector aprobado en 2002. Desde entonces, el día a día del Parque Nacional de los Picos de Europa se ha gestionado sin una norma plenamente consolidada. La paradoja era evidente: se podía sancionar al visitante, pero la administración carecía de un marco integral actualizado .

Con la aprobación del nuevo PRUG en diciembre de 2025, Castilla y León fija un horizonte de diez años y recupera la seguridad jurídica en dos municipios íntegramente dentro del parque: Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre . Asturias y Cantabria prevén replicar la norma en sus respectivas vertientes.

Las imponentes cumbres calizas de los Picos de Europa dominan un paisaje de praderas y bosques atlánticos en la vertiente leonesa.Getty Images

Picos de Europa y su zonificación: la clave que determina todo

La gran palabra que el visitante debe aprender es "zonificación". El parque se divide en cinco categorías: Reserva (ZR), Uso Restringido (ZUR), Uso Moderado (ZUM), Uso Especial (ZUE) y Asentamientos Tradicionales (ZAT) . Cada una establece un nivel distinto de limitaciones.

En las zonas más sensibles (Reserva y Uso Restringido) el acceso es mucho más limitado y se endurecen las prohibiciones. En los núcleos habitados y áreas humanizadas, el margen es mayor, aunque siempre condicionado por anexos específicos. La regla es simple y contundente: antes de actuar, hay que saber en qué zona se está.

Lakes of Covadonga, Picos de Europa National Park, Asturias, Spain.Getty Images

Picos de Europa: actividades prohibidas que ya no admiten interpretación

Si hay un giro radical, es el relativo a la caza y la pesca. El nuevo texto las prohíbe expresamente, eliminando cualquier excepción transitoria que hubiera quedado en el aire . Es un "no" directo.

También cambian de forma sustancial las condiciones para dormir en la montaña. El vivaqueo queda limitado a un máximo de tres noches y solo por encima de los 1.800 metros de altitud, con excepciones puntuales. La tienda de campaña únicamente podrá instalarse en situaciones excepcionales por meteorología adversa o fuerza mayor. El umbral anterior era más flexible y estaba fijado en 1.600 metros.

Las pruebas deportivas, que durante años proliferaron en el entorno natural, pasan a considerarse incompatibles con carácter general. Solo podrán autorizarse ediciones concretas ya existentes y bajo condiciones muy estrictas .

Picos de Europa y las nuevas reglas para mascotas, bicicletas y escalada

Llevar perro ya no es un gesto inocente. La entrada de animales de compañía queda prohibida en ZR y ZUR. En el resto del parque, deberán ir siempre atados, salvo excepciones justificadas como perros de rescate o mastines vinculados a la ganadería.

Las bicicletas, incluidas las eléctricas de pedaleo asistido, solo podrán circular por carreteras, caminos vecinales y viales expresamente recogidos en anexos. Desaparece la interpretación laxa del "si no molesta".

En materia de escalada, se prohíbe cualquier modalidad en Zona de Reserva. La escalada clásica y alpina se mantiene con limitaciones, mientras que la deportiva queda circunscrita a vías ya equipadas .

Picos de Europa y la movilidad de vecinos y propietarios

Aquí está uno de los puntos más delicados. En un parque con población residente permanente, la movilidad es necesidad. El PRUG define con mayor claridad qué pistas pueden utilizar los habitantes para acceder a sus propiedades o realizar labores tradicionales.

Además, tras los incendios sufridos en agosto de 2025, el régimen del fuego se endurece notablemente. Cualquier quema fuera de núcleos urbanos requerirá autorización expresa, y los terrenos afectados quedarán acotados a aprovechamientos durante cinco años.

Picos de Europa 2026: inversiones y horizonte inmediato

La aprobación del plan llega acompañada de inversión. Para 2026, la vertiente leonesa contará con 6,3 millones de euros dentro de un presupuesto global de 16,6 millones. Se contemplan mejoras en la Ruta del Cares, nuevos aparcamientos asociados al centro de visitantes de Posada de Valdeón y actuaciones en miradores estratégicos.

El nuevo Plan Rector convierte en norma lo que antes era interpretación. Para el turista, implica planificar con más rigor. Para el vecino, aporta seguridad jurídica, aunque también más procedimientos.

Lo que cambia todo es el mensaje de fondo: en Picos de Europa ya no caben ambigüedades. Quien quiera disfrutar del primer Parque Nacional de España deberá hacerlo con información en la mano. Porque ahora, más que nunca, el desconocimiento no será excusa.