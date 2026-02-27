Hospital de Órbigo sabe a mar con su Feria del Marisco

Hospital de Órbigo sabe a marisco y huele a mar. Dos sensaciones que encontrarán su máxima expresión de este viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo con la primera edición de la Feria del Marisco que de la mano del Ayuntamiento de la localidad como organizador y con la colaboración de Archi Eventos abrirá de par en par las puertas al mejor pulpo, mejillones, almejas, langostinos, zamburiñas o nécoras. Fresco desde la misma lonja y cocinado en el mismo escenario donde se puede consumir (carpa instalada en el patio del Centro Cívico) o llevarse para casa.

Producto de primera calidad, excelente elaboración y un buen ambiente ofrecerán un perfecto maridaje en una iniciativa que nace con la idea de consolidarse ofreciendo la mejor esencia del mar tierra adentro, en este caso en Hospital de Órbigo a través de una empresa con un cuarto de siglo de experiencia en este tipo de eventos. Y con el Ayuntamiento de la localidad auspiciando iniciativas que sirvan como punto de encuentro y dinamización, de fiesta y también de promoción de una localidad muy viva.

La Feria del marisco de Hospital de Órbigo abrirá sus puertas el viernes. Será a partir de las 19.30 horas con una degustación gratuita de mejillón. El sábado y el domingo el olor a marisco impregnará el escenario elegido para esta actividad gastronómica, turística y festiva. Será desde las 12.30 horas y lasta las 17.00 con una hora de asueto para volver a la plena actividad desde las 18.00 a las 23.30 horas.

Tiempo suficiente para que vecinos y visitantes puedan acercarse y adquirir alguna de esas joyas del mar transportadas casi a las puertas de su casa, condimentadas y cocinadas para el disfrute máximo.

Con la posibilidad de hacerlo en el mismo espacio de la feria o en casa. Para esto segundo se facilitará el recipiente.

No faltará tampoco la posibilidad de acompañar el marisco con un buen vino. Para que la experiencia sea plena convirtiendo a Hospital de Órbigo durante tres jornadas en un puerto de mar tierra adentro. Para degustar el mejor marisco. Una cita para disfrutar y saborear.

Programa: Viernes inauguración a las 19.30 horas. Sábado y domingo de 12.30 a 17.00 horas y de 18.00 a 23.30 horas