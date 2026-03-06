De viaje a La Vecilla: donde el gallo pesca

Más de cuatro siglos después, los discípulos de aquel Juan Vergara que consagró en 1624 su Manuscrito de Astorga la biblia para «adereçar y adobar plumas para pescar truchas» se concitan de nuevo este fin de semana en La Vecilla. El municipio montañés, cuna de los gallos cuyo resplandor en el plumaje urde la trampa con que se ceban los salmónidos, acogerá por vigesimoctava edición la feria en la que, con el concurso de los mejores montadores y criadores, se consagra la supervivencia de un legado cultural que ha determinado el carácter, la personalidad y la historia de este remanso territorial en el que los ríos siempre han sido escuela de vida.

La muestra de gallos de pluma y mosca artificial, alumbrada en el año 1997 y con la única pausa impuesta por las restricciones de la pandemia del covid, se ha convertido en referencia nacional e internacional por el empeño del Ayuntamiento de La Vecilla en contar con un vehículo que capitalice el sello que luce como patrimonio cultural y natural. Este reclamo llama cada prólogo primaveral de la temporada truchera a los artesanos del montaje de pluma, los criadores de gallo y los aficionados a la pesca de la trucha para poner en común su perseverancia en la conservación de los usos antiguos, transmitidos de generación en generación, y los nuevos avances que actualizan la tradición leonesa censada con arraigo en este enclave montañés.

La feria de la Pluma y la Pesca de La Vecilla, que el pasado año recibió el reconocimiento como «mejor evento deportivo de España» en la cuarta edición de la gala nacional del Río de la Vida, toma como escenario el pabellón cubierto municipal. Ahí, a resguardo de la meteorología, la feria dispondrá este año su propuesta entre el sábado y el domingo, en los que se reparten exhibiciones, montajes de mosca artificial en vivo, talleres y actividades divulgativas. La muestra contará en estra ocasión con cinco casetas en las que se podrá admirar y adquirir plumas de gallo de León y otras doce con material de pesca de León, de diferentes zonas de España de Francia. Como complemento habrá espacio además para una asociación de pescadores y varios puestos en los que saborear y poder llevarse a casa también productos artesanos y de alimentación de la zona.

Los gallos de la zona de La Vecilla surten de materia prima a los artesanos.Ángelopez

El programa se inicia el sábado, a partir de las l1.00 horas, con la apertura del recinto ferial. El estreno de la muestra se anunciará con el desfile de pendones del Curueño, acompañados por la agrupación Agavica, que partirán desde el edificio consistorial hasta el pabellón. El flamear de las enseñas históricas, desde las 12.00 horas, prologará el pregón inaugural que este año tendrá como protagonista a Ignacio Rojo Herguedas, presentador del programa «Veda Abierta» del canal Caza y Pesca de Movistar +.

El ensalzamiento de la muestra, protagonizado por el periodista y divulgador, animará a los primeros paseos por las casetas, antes de que, a las 14.00 horas, se disfrute de la degustación de sopa de trucha, con regalo de la cazuela de barro. La invitación a abrir boca, en la que habrá otras viandas de la zona, dará pie para disfrutar de la comida en cualquiera de los restaurantes del entorno y visitar el valle, bendecido por la naturaleza, en el que se crían los gallos con los que se montan las moscas.

La mejor pluma se vende en la feria de La Vecilla.Ángelopez

Quienes quieran saber cómo podrán admirar la labor paciente y metódica de los artesanos que, durante las dos jornadas, exhibirán su maña para las distintas técnicas de montaje. Tomás Gil Álvarez, Juan Antonio Collado, Jesús Pérez Martín, José María Luengo, Mario Montoya Jiménez, Jesús Quintas Rouco y Carlos Javier Díaz Alonso armarán sus moscas para admiración de los visitantes.

El plan del sábado anuncia para la tarde, con el recinto ferial abierto hasta las 20.00 horas, dos propuestas culturales en las que aprender un poco más. A las 17.15 horas, el salón de actos del colegio Santo Tirso servirá de marco para la presentación del libro «Amigos de anzuelos, agua y ramaje», del maestro y periodista Eduardo García Carmona, a quien acompañarán José Antonio Martínez Reñones, director de la editorial Lobo Sapiens, y José Gutiérrez Aláiz, de León 7 Días. A su finalización, sobre las 18.30 horas, en el mismo escenario, se proyectará el documental «La leyenda de los Ríos Salvajes», tras la que los asistentes podrán participar en el debate, animado por el director, Carlos Rodríguez, y los pescadores protagonistas, Ramón J. Soria Breña y Luis Trujillo.

El plan se retoma el domingo, a partir de las 10.00 horas, con la reapertura del recinto ferial. La mañana, más allá de las compras y el curioseo por los puestos de la muestra, se podrá aprovechar para que los más pequeños participen en los talleres y las actividades recreativas relacionadas con el montaje de moscas y la pesca que, dirigidas por «Adelante», desde las 12.00 horas.

Para coger fuerzas, a las 14.00 horas, habrá una nueva degustación de sopa de trucha en el recinto ferial. La disculpa para ir de nuevo a probar los restaurantes de la zona dejará tiempo todavía hasta el cierre del pabellón municipal, a las 18.30 horas, cuando se hará balance de los resultados de una muestra en la que hallar una de las raíces leonesas: esa a la que, dos siglos antes de que le diera rango Juan de Vegara, ya se disfutaba en los ríos de esta tierra y ahora luce como emblema La Vecilla.