Restaurante Casa Rafa: El sabor de la buena cocina

Platos tradicionales con toque actual. Esa es parte de la esencia con la que el Restaurante Casa Rafa condimenta, elabora y cocina cada plato que sale de sus fogones diariamente.

El mejor producto con la más cuidadosa elaboración. Cada plato lleva ese toque propio de un establecimiento para el que cada cliente es especial. Y así le ofrece lo mejor de su sabrosa propuesta gastronómica. Desde hace nada menos que cuatro décadas adquiriendo un prestigio entre los comensales para convertirse en una referencia, un lugar en el que la cocina casera cobra también su máxima expresión.

Ya con la segunda generación manteniendo las directrices que desde el primer día de actividad han marcado el paso de Casa Rafa, por sus comedores han saboreado las delicias de una amplia carta de platos miles de comensales, algunos de ellos ya fijos y principales valedores de una propuesta culinaria que destaca no solo por su calidad, también por su variedad.

Pescados, carnes... todo tiene presencia en Casa Rafa. Todo sale de sus fogones y todo acaba saboreándose de la manera más exquisita y deliciosa en la mesa.

Con una carta sobresaliente de vinos incluyendo una amplia denominación de origen, cada plato luce la mano de los propietarios de este emblemático restaurante, desde las carnes a los pescados o los postres. Con tapas tan demandadas como sabrosas entre las que destacan las gambas con torreznos, el pulpo o las croquetas sin desmerecer al resto.

En el apartado de pescados, siempre frescos, hay que apuntar algunos como el rape, la merluza y el lenguado que siempre encuentran su espacio en la oferta de este establecimiento de referencia gastronómica leonés.

Las carnes con el solomillo, las chuletillas, el entrecot o el cabrito asado tienen también un amplio predicamento entre los comensales. Razón de que sus cualidades y prestancia para cualquier paladar son altamente elogiables.

La guinda la ponen los postres, variados, atractivos y siempre abriendo su esencia gustativa a cada persona que los pruebe.

Desde las natillas al flan pasando por el tocinillo del que pueden presumir de su consideración como el mejor de España. Nada queda a la improvisación en un establecimiento que con Blas Blanco y Beatriz Santervas junto a su equipo de trabajo puede presumir de ser un faro de la gastronomía leonesa.

Para comprobarlo solo hace falta una cosa: abrir las puertas del Restaurante Casa Rafa, entrar y saborear sus propuestas, variadas y siempre con el mejor y más delicado cuidado. Para comer y repetir. La felicidad también se disfruta por el estómago.

Y en este establecimiento está asegurada en cada plato. Desde su apertura hace cuatro décadas hasta nuestros días. Comer es un placer. Y más si es en el mejor lugar para hacerlo.

Dirección: Calle Ramiro Valbuena, número 5, León Teléfono: 987 246 956