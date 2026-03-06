La Pulpería del Húmedo: El mejor pulpo, del mar a León

León, en pleno Barrio Húmedo, cuenta desde ayer con una nueva y suculenta propuesta gastronómica. De la mano de Fernando, cuya profesionalidad y buen hacer hostelero tiene desde hace años (más de 30) la mejor constatación en La Cueva San Simón en Valdevimbre, en la calle Platerías y en un edificio de tres plantas (incluida la baja), abría sus puertas un nuevo concepto de hostelería con La Pulpería del Húmedo.

Su nombre los dice todo, pero incluso más si se traspasan sus puertas y entra para degustar el mejor sabor a mar, en plena tierra adentro como es León.

Ese concepto de pulpería al estilo tradicional gallego encuentra en las raciones (aunque también en otras propuestas) el delicioso reflejo de un establecimiento que en el Barrio Húmedo apunta, y argumentos tiene para ello, a convertirse en un lugar de referencia.

El pulpo aparece como su plato estrella, con us cachelos, lacón y pimientos de padrón. Al estilo gallego y con el toque de Fernando. Pulpo de la mejor calidad para ‘hacerse’ en los fogones de La Pulpería del Húmedo y saborearse en el paladar.

Su propuesta culinaria, especializada en las raciones, también tiene en el marisco un apartado especial. Y delicioso. De la mano de las zamburiñas, los calamares, las gambas frescas de Huelva... Sabroso al grado máximo.

No falta tampoco la cecina, la morcilla y el picadillo, tan particulares de esta tierra leonesa y que La Pulpería del Húmedo ofrece también al comensal.

Solo los martes, cerrado por descanso, las puertas de esta deliciosa sugerencia culinaria, estarán cerradas. Eso sí, el resto de la semana tiene argumentos suficientes para saciar cualquier paladar.

También el de los que prefieren las carnes. Como un suculento entrecot de vacuno o el Raxo con patatas (lobo de cerdo cortado en forma de dados), un plato tradicional de Galicia que también tiene cabida en León (y a buen seguro un destacado predicamento). Y para ‘regar’ toda esa variedad y delicia de propuestas gastronómicas no puede faltar un buen vino. Gallego, pero también Prieto Picudo, tinto y rosado. Un Verdejo o un Albariño. A elegir según los gustos de cada comensal. Comidas y cenas son posibles y recomendables para el que quiera disfrutar de una buena mesa. Con pulpo pero también con otras propuestas suculentas en el plato. De 12.30 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas. Y para reservas, muy recomendable, llamar al número de teléfono 987 443 333.

Una planta baja donde está ubicada la barra y una primera y otra segunda los comedores, dos con capacidad para 30 comensales cada uno, dan cabida y sitio a una buena y deliciosa velada culinaria. De sobremesa o nocturna.

